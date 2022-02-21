«صفعة شريهان جابتلي العصب السابع ونجلي سيناريست شهير».. أبرز تصريحات سيد صادق في برنامج «واحد من الناس»

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أدلى الفنان الكبير سيد صادق بعدد من التصريحات القوية والمفاجأة خلال حلوله ضيفًا على برنامج «واحد من الناس» من تقديم الإعلامي عمرو الليثي المذاع على فضائية «الحياة».

ويرصد لكم دوت الخليج في هذا التقرير أبرز تصريحات سيد صادق المفاجأة.

أبرز تصريحات سيد صادق في برنامج «واحد من الناس»

• شيرهان ضربتني بالقلم في فيلم «خلي بالك من عقلك»، وأصبت بعدها بالعصب السابع.

• المخرج محمد عبد العزيز أعاد المشهد 3 مرات أخبرته أن شريهان تتقمص الشخصية وتضرب بقوة، كان قلمًا قويًا.

• أنا أعشق التمثيل ولكني أختار أدواري بعناية، وعلى حسب تأثير الدور، وليس بمساحته أو عدد حلقاته.

• أتمنى العودة إلى التمثيل والأمر لا يعود لي

• أنا لا أطرق باب مخرج أو منتج

• أنا رجل أعمال ومستورد قطع غيار وتاجر سيارات في السابق، ولكني أعشق التمثيل وهو هواية

• المخرجين حصروني في أدوار الشر بسبب بنيتي الجسدية

• نجلي لؤي سينارست شهير و رجل أعمال أيضًا.

• قدم العديد من الأفلام مثل: أحمد نوتردام وماما حامل وراجل وست ستات وغيرها من الأفلام التى وصلت إلى 15 فيلما.

• بدايتي في التمثيل تعود إلى الدراسة

• كنت زميلًا للنجم نور الشريف وكانت هناك منافسة فنية بيننا

• لم ألتحق بمعهد التمثيل نتيجة العمل

• الزعيم تكلم عني بشكل جيد وقال ده ولد ابن بلد

• أفضل أفلامي مع عادل إمام التجربة الدنماركية

• شرف لى أني أقف قدام الزعيم ولو في مشهد واحد

السيرة الذاتية للفنان سيد صادق

ولد الفنان الكبير في عام 1945 بالقاهرة، و التحق بالمدرسة الثانوية في حي عابدين، وعقب حصوله على الدبلوم قام بتقديم أوراقه إلى معهد الفنون المسرحية الذي لم يُوفق في الالتحاق به إذ اضطر إلى العمل لكي يساعد في توفير نفقات أسرته.

التحق سيد صادق بمعهد التعاون في شارع القصر العيني وبدأ في العمل بمحلات رولمان بلي وذلك في عام 1963.

أهم أعمال سيد صادق

شارك سيد صادق الممثل المصري القدير في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، إلى جانب العديد من النجوم الكبار، ومن أهم الأفلام التي شارك فيها هو فيلم “خلي بالك من عقلك” للمخرج محمد عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، ومن بطولة نخبة كبيرة من الفنانين مثل عادل إمام، شريهان، أحمد بدير، جلال الشرقاوي، نعيمة الصغير، فؤاد أحمد، ليلى يسري، عزيزة حلمي، سوسن ربيع، نعيم عيسى.