/680830/وزيرة-البيئة-من-البر-لمان-الملف-البيئي-بمصر-وضع-تحت-قيادة-سياسية-واعية-والنائب-عمرو-القطامي-يواجهها-بأزمات-القمامة-والمصارف-فى-الهرم-وأكتوبر-وزايد

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا اليوم، لمناقشة موضوع " تغير المناخ " وأثره على العالم وكذلك استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ (Cop 27)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التغيرات المناخية من القضايا التي لم نكن نلمسها في السنوات الماضية، مقارنة بالدول الأخرى.

وزيرة البيئة: مصر ستكون مستقبلا الملاذ الوحيد للسياحة حول العالم

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ظاهرة التغيرات المناخية بسبب زيادة البشر وما ينتج عنه من انبعاثات تؤثر على الغلاف الجوي، وما يترتب عليه من ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد.

وقالت فؤاد: على مدار السنوات الماضية العلماء توصلوا إلى أن نسبة ذوبان الجليد ارتفع من ٤% قبل ٣٠ سنة إلى ١٠% في ٢٠١٩.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن ٥% نسبة الانبعاثات في الدول العربية و٤% نسبة الانبعاثات إفريقيا، وهي نسب قليلة مقارنة بباقي دول العالم.

وأكدت أن نسبة الانبعاثات في مصر وفقا لآخر تقرير تم نشره أقل من ١%، وتحديدا 0.6% فقط بواقع ٣٢٥ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مضيفة: فضلات المواشى والبهايم تزيد من أزمات التغير المناخى.

وبشأن أضرار التغيرات، أشارت وزيرة البيئة، إلى تدهور في الصحة العامة وانتشار الفيروسات والأمراض، فضلا عن تأثر السياحة والزراعة.ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، رسالة طمأنة للقطاع السياحي المصري، قائلة: البحر الأحمر هو آخر قطاع مكان سيتأثر بالتغيرات المناخية، وبالتالي لن تتأثر الشعاب المرجانية الموجودة به، متابعة: مصر ستكون مستقبلا الملاذ الوحيد للسياحة حول العالم.

و أكدت فؤاد، أن الملف البيئي بمصر وضع تحت قيادة سياسية واعية ومدركة لأهميته، مشيرة لإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر عضو مؤثر وفعال فى التعاون الدولي البيئي.

وقالت وزيرة البيئة، إن نقل رئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لرئيس الوزراء أعطي رسالة قوية للعالم بأهمية ملف التغيرات المناخية من خلال وضعه على رأس الأجندة الوطنية والحكومية، والدور الذى ستلعبه مصر فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية والتى تعد أكبر اتفاقية متعددة الأطراف على مستوى الأمم المتحدة فى الوقت الحالي.

وأضافت فؤاد، أن مصر اتخذت عدد من الإجراءات لمجابهة تغير المناخ حيث صاغت استراتيجية وطنية لتغير المناخ ثم استخراج الإطار العام لها، كما أطلقنا الملخص التنفيذي لها فى جلاسكو وبها برامج لكل وزارة من الوزارات حتى عام 2050، بالإضافة إلى العمل على بدء عمل خطة وطنية للتكيف، والانتهاء من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ للتنبؤ بمستوى آثار تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلي استعداد الدولة لمجابهة تغيير المناخ منها تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، وإبراز الدور الريادي لمصر علي المستوي الإقليمي والدولي، فضلا عن إبرام شراكات توفير فرص تمويل من المنظمات الدولية، ورفع الوعي والمشاركة الاجتماعية، وأهمية حشد الزخم الإعلامي للمؤتمر وتضافر كافة المؤسسات الوطنية وتعزيز دور الشباب.

النائب عمرو القطامى يواجه وزيرة البيئة بأزمات القمامة فى الهرم وأكتوبر وزايد

ومن جانبه، أكد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعمه لما تقوم به وزارة البيئة في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ ( 27 Cop، مشيدا بما عرضته وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بشأن الإجراءات المتخذة لمجابهة تغير المناخ .

وأضاف القطامي، أنه بالرغم من هذه الجهود إلا أن هناك بعض الإشكاليات وإن كانت فى دائرتى أود أن أعرضها على السيدة الوزيرة ولابد من حلها فعليا وليس من خلال ورق شرح، ومنها مشكلة المقالب الموجودة داخل الكتل السكانية، مطالبا بحل جذري لهذه المقالب.

وأعرب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن أمله في تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها بشأن هذه الأمور فعليا، مضيفا: مقلب أرض اللواء والذي يربط محافظة الجيزة بمحافظة القاهرة، ومداخل الشيخ زايد والدقي والعجوزة وأكتوبر، و هذا المقلب يمر عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يوميا،موجها حديثه للوزير:” ولو مريتي عليه سيادتك لا تستطيعى تحمل رائحة المقلب”.

وتابع القطامي: عندما نتكلم عن مثل هذه المشكلات هناك إجراءات تتخذ خلال فترة معينة بشأنها وبعد ذلك يصبح الوضع كما هو عليه، لافتا أن بعض المصارف فى الدائرة أيضا تمثل إشكالية وتؤثر البيئة سلبا، مضيفا: إحنا كنواب مش عارفين نواجه الأهالي.

واستكمل عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: هناك مشكلة أخري وهي المصانع الموجودة في مدينة 6 أكتوبر، مثمنا بناء الدولة المصرية عدة مدن صناعية مثل مدينة السادات ومدينة 6 أكتوبر لأنها تزيد من معدل الإنتاج، منوها أن لكن هذه المصانع تقوم بعمل مشكلات وخاصة المدن الجديدة وأن مشاريع الإسكان والتعمير بدأت تقترب من المدن الصناعية، لافتا أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن هذه المشكلة ولكن الرد جاء علي الورق فقط.

النائب محمود عصام: التغيرات المناخية حياة أو موت

و قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب: التغيرات المناخية قضية حياة أو موت، مشيرا إلى أننا لمسنا إرادة الدولة في مواجهتها أثناء منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ.

وأكد النائب، أن هناك تحد كبير أمام العالم لتقليل درجات الحرارات على مستوى العالم في إطار مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية وجود خطة لدى الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتحديدا في محافظة الإسكندرية، والتي تواجه مشكلة مثل تآكل الشواطئ، فضلا عما تشهده من سيول وأمطار بغزارة لم تشهدها من قبل.

وأكد محمود عصام، أنه أطلق حملة من الإسكندرية للتخلص من أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، لما لها تأثيرات سلبية كبيرة على الصحة العامة.

وكشف عضو مجلس النواب، عن وجود تحركات تشريعية ورقابية الفترة المقبلة لمواجهة استخدام أكياس البلاستيك، ضمن فعاليات الحملة.

كما دعا النائب محمود عصام، وزارة البيئة لإعلان أسوان مدينة صديقة للبيئة لما تمتلكه من كافة المقومات المؤهلة لذلك.