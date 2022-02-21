/680814/عبد-المنعم-السيد-يفسر-أسباب-ارتفاع-الأسعار-على-مستوى-العالم-في-السلع-الاساسية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان زيادة الاسعار كانت نتيجة أن شعوب العالم بدأت في زيادة الطلب على السلع، خاصة السلع الأساسية في ظل أزمة كورونا ,مضيفا زيادة اسعار النفط على مستوى العالم، حيث وصل سعر برميل البترول إلى 85 دولارًا، بينما كان في الفترة الماضية يترواح بين 72 دولارًا إلى 72 دولارًا.

تحيا مصر واضاف اثناء لقائة التلفزيونى على شاشة قناة dmc فى برنامج مساء dmc ان الدولة اخذت بعض الاجراءات الاستباقية كأن يكون هناك توفير للسلع الاستراتيجية بكميات كبيرة تغظى النسب المعتادة 3 اشهر ,مضيفا ان هناك نقصًا في العمالة الأوروبية وخاصة أزمة الشحن داخل إنجلترا، نتج عنها زيادة كبيرة في الأسعار، لدرجة أن منظمة الـ«فاو». عبد المنعم السيد يفسر أسباب ارتفاع الأسعار على مستوى العالم في السلع الاساسية وأعلن السيد أن زيادة الطلب على السلع والأسعار تجاوزت 32%، ومن المتوقع أن تصل إلى 40% مع نهاية 2021، مشددًا على أنه كان من المتوقع أن تعود المصانع إلى العمل مرة أخرى لينخفض التضخم .

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