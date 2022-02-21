/680822/جون-كيري-يوضح-النتائج-المترتبة-بشأن-ارتفاع-درجات-الحرارة-على-المحيطات-والبحار

تحدث المبعوث الرئاسي الأمريكي جون كيري، عن قضية التغير المناخي خلال مؤتمر صحفي بمصر، منوها ان هذه القضية تؤثر بشكل مباشر على حياة 250 مليون نسمة فى الولايات المتحدة، مضيفا ان القطاع الخاص قام بالتعهد خلال قمة جلاسكو بالوفاء بالتزاماته لمواجهة تغيرات المناخ باعتباره شريكًا أساسيًا الصناعة.

تحيا مصر

ولفت المبعوث الرئاسي جون كيري، إلى تطلع بلاده لايجاد التزامات موجة بشان التغير المناخي والعمل على خطوات ملموسة على الأرض بحلول قمة المناخ المقبلة فى بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة تسبب فى تداعيات سلبية ملموسة أهمها موجة الحرائق والفيضانات، لافتا غلى أنه من الضروري خفض درجات الحرارة .

جون كيري يوضح النتائج المترتبة بشأن ارتفاع درجات الحرارة على المحيطات والبحار

وتابع ان المحيطات تغطي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية،وبالتالي استمرار تبخير الحرارة لهذه المياخ سوف يؤدي إلى تبخير المياه بشكل كبير يمثل خطورة.

ونوه أن النظام البيئي في المحيطات قد يلحق به الدمار والتلف فيما يتعلق بالأسماك والحياة البيئية وذلك اذا استمر درجات الحرارة في الارتفاع.