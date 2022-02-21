النائب عمرو القطامى يواجه وزيرة البيئة بأزمات القمامة والمصارف فى الهرم وأكتوبر وزايد ويشيد بجهود التغير المناخى..فيديو

/680811/النائب-عمرو-القطامى-يواجه-وزيرة-البيئة-بأزمات-القمامة-والمصارف-فى-الهرم-وأكتوبر-وزايد-ويشيد-بجهود-التغير-المناخىفيديو

أكد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعمه لما تقوم به وزارة البيئة في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ ( 27 Cop)، مشيدا بما عرضته وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بشأن الإجراءات المتخذة لمجابهة تغير المناخ .

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وأضاف القطامي، أنه بالرغم من هذه الجهود إلا أن هناك بعض الإشكاليات وإن كانت فى دائرتى أود أن أعرضها على السيدة الوزيرة ولابد من حلها فعليا وليس من خلال ورق شرح، ومنها مشكلة المقالب الموجودة داخل الكتل السكانية، مطالبا بحل جذري لهذه المقالب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله اليوم الأثنين لمناقشة ملف "تغير المناخ " وآثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ ( 27 Cop)، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

النائب عمرو القطامى يواجه وزيرة البيئة بأزمات القمامة فى الهرم وأكتوبر وزايد

وأعرب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن أمله في تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها بشأن هذه الأمور فعليا، مضيفا: مقلب أرض اللواء والذي يربط محافظة الجيزة بمحافظة القاهرة، ومداخل الشيخ زايد والدقي والعجوزة وأكتوبر، و هذا المقلب يمر عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يوميا،موجها حديثه للوزير:” ولو مريتي عليه سيادتك لا تستطيعى تحمل رائحة المقلب”.

وتابع القطامي: عندما نتكلم عن مثل هذه المشكلات هناك إجراءات تتخذ خلال فترة معينة بشأنها وبعد ذلك يصبح الوضع كما هو عليه، لافتا أن بعض المصارف فى الدائرة أيضا تمثل إشكالية وتؤثر البيئة سلبا، مضيفا: إحنا كنواب مش عارفين نواجه الأهالي.

واستكمل عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: هناك مشكلة أخري وهي المصانع الموجودة في مدينة 6 أكتوبر، مثمنا بناء الدولة المصرية عدة مدن صناعية مثل مدينة السادات ومدينة 6 أكتوبر لأنها تزيد من معدل الإنتاج، منوها أن لكن هذه المصانع تقوم بعمل مشكلات وخاصة المدن الجديدة وأن مشاريع الإسكان والتعمير بدأت تقترب من المدن الصناعية، لافتا أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن هذه المشكلة ولكن الرد جاء علي الورق فقط.