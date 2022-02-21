/680815/مصطفى-درويش-يتنازل-عن-اسمه-لصانع-الكاميرا-الخفية--فيديو

يتعدد تشابه الأسماء في الوسط الفني، والذي يسبب لهم أزمة كبيرة في عملهم، ولكن عملت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي على حل هذه المشكلة لبعض الفنانين، وكان آخرهم صانع الكاميرا الخفية حسين درويش مع بطل من أبطال مسلسل 100 وش.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حل الخلاف في تشابه الأسماء بين صانع الكاميرا الخفية مصطفى درويش وبطل مسلسل 100 وش.

تشابه الأسماء في الوسط الفني

نشر الفنان المشهور بـ مصطفى درويش فيديو يجمعه بصانع الكامير الخفية الفنان مصطفى درويش، وكانوا فيه برفقة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وعضو النقابة منير مكرم، وتحدث بطل 100 وش في هذا الفيديو إلى صانع الكاميرا الخفية مصطفى درويش وتنازل له عن أسمه، كما وجه رسالة للمنتجين بأن أسمه الجديد سيكون “مصطفى حسين درويش” نظرًا لأنه يرى أن صانع الكاميرا الخفية أحق وأجدر بهذا الأسم لأنه اقدم منه وكتن يشاهد أعماله الفنية وهو صغير، كما تحدث النقيب أشرف زكي قائلًا: عندنا في النقابة بنحل مشاكلنا بالشكل ده في جو من الحب والتفاهم.

وتتوالى المشاكل في الوسط الفني بسبب تشابه الأسماء، لذا نعرض لكم بعض الحالات المشابهه في السطور القادمة.

شيرين عبد الوهاب وشيرين وجدي

وفي سياق متصل، قد ظهرت المطربة شيرين عبد الوهاب باسم شيرين فقط في بداية مشوارها الفني، ولكن حدث خلط بينها وبين المطربة شيرين وجدي، فقررت إضافة اسم والدها عبد الوهاب حتى تتميز بعدما أطلق عليها جمهورها “شيرين آه ياليل”.

المطرب عمر كمال واللاعب عمر كمال

كما انتشر اسم عمر كمال تزامنًا مع مباريات منتخب مصر في كأس العرب، وهو لاعب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك، وتشابه اسمه مع مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال.

أحمد فهمي “واما” وأحمد فهمي “الثلاثي”

أيضًا التشابه الكبير في الأسماء بين المطرب أحمد فهمي ضمن فريق “واما” وبين الممثل أحمد فهمي الذي انضم للثلاثي هشام ماجد وشيكو.

فالبعض يطلق على الأول “فهمي المطرب” والآخر “فهمي الممثل”، ولكن بعد اجتماعهم في مجال التمثيل أصبح يطلق عليهم “فهمي واما” و”فهمي الثلاثي”.