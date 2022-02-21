/680818/إعلام-النواب-توصي-بإعادة-تسليم-طلب-التبرع-بقطعة-الأرض-المخصصة-لإقامة-قصر-ثقافة-الكردى-بالدقهلية

أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برائسة النائب يوسف الحسيني، بقيام النائبة شيماء نبيه بإعادة تسليم طلب التبرع بقطعة الأرض المخصصة لإقامة قصر ثقافة الكردى بمحافظة الدقهلية مع إرفاق مستندات الملكية للهيئة العامة لقصور الثقافة والتى عليها إنهاء الإجراءات لإنشاء قصر الثقافة سالف الذكر بالتنسيق مع وزارة التخطيط .

دوت الخليج

وكانت قد عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب يوسف الحسيني، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء نبيه، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة مدينة الكردي محافظة الدقهلية رغم التبرع بقطعة الأرض اللازمة لذلك.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة أبو حمص– محافظة البحيرة بالرغم من صدور قرار تخصيص للأرض منذ أكثر من عشر سنوات.

إعلام النواب توصي بإعادة تسليم طلب التبرع بقطعة الأرض المخصصة لإقامة قصر ثقافة الكردى بالدقهلية

وحضر الاجتماع محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الدقهلية وهانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس هيئة قصور الثقافة.

هذا و دعا النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعم الهيئة العامه لقصور الثقافة والجهات الحكومية لتمكينهم من تغطية المناطق المحرومه على مستوى الجمهورية بإنشاء قصور للثقافة لنشر الوعى وتبنى المواهب.

وطالب مصطفى، الهيئة العامة لقصور الثقافة موافاة اللجنه بالمناطق المحرومة من قصور الثقافة لتذليل العقبات وتقديم الدعم التشريعى والبرلمانى حيث أن دور اللجنة نشر الوعى والتثقيف ومحاربة الفكر المتطرف والذي يتطلب تضافر الجهود الحكومة ومجلس النواب لمحاربة الأفكار المتطرفه والذي لن يتأتى الا من خلال قصور الثقافه.