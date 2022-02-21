/680819/وكيله-طارق-حامد-لديه-عروض-3-أضعاف-راتبه-مع-الزمالك

تحدث أحمد يحيى وكيل طارق حامد، عن ملف تجديده مع الزمالك والعروض المقدمه له، خاصة بأن عقده سينتهي بنهاية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد يحيى في تصريحات صحفية: "طارق حامد تلقى عدة عروض خلال آخر أربعة أعوام، وكانت بأرقام كبيرة قد تصل إلى 3 أضعاف راتبه الحالي مع الزمالك، ولكن اختياره كان البقاء في القلعة البيضاء.

وزاد: " مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن بنفسه إصابة اللاعب، وطارق شخصية واضحة وهو على وشك العودة للمشاركة مرة أخرى".

وأردف: "ليس هناك تجديد سهل، طارق حامد له طلبات والزمالك له طلبات، والجلسة بنسبة كبيرة ستكون بعد عودة الفريق من المغرب".

خاص.. طارق حامد يلحق ببعثة الزمالك المتجه للمغرب لمواجهة الوداد

يلحق طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعثة الفريق المتجه إلى المغرب لمواجهة الوداد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعلم موقع دوت الخليج أن طارق حامد أصبح جاهز من الناحية الطبية، بعد شفاءه بشكل كبير ولا شئ يعيقه طبياً من المشاركة، ولكن الأمر متوقف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعب، التي ستظهر بعد نزوله تدريات الفريق غداً.

ويأمل كارتيرون أن يكون اللاعب على أتم الجاهزية الفنية والبدنية، حتى يشارك في مباراة الوداد القادمة حتى ولو لدقائق، نظراً لمكانته الفنية العالية وتأثيرة الكبير في وسط ملعب الزمالك.

مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك: «الحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأكمل: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الإنفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق”.