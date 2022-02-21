/680820/النائب-العام-يحيل-بلاغ-المحامى-فهمى-بهجت-ضد-إبراهيم-عيسى-لنيابية-أمن-الدولة

أحال المستشار حماده الصاوى النائب العام بلاغ المحامي فهمي بهجت ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى نيابه أمن الدوله العليا للتحقيقفيما هو منسوب لعيسى حيث نشر أخبار كاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته، بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة «القاهرة والناس» ومواقع التواصل الاجتماعي.

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أصل أزمة إبراهيم عيسى بدأ عندما قال خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، إنّ حدوث المعراج "قصة وهمية"، وتابع: "لا يوجد معراج وهذه قصة وهمية، وهذا ما يقال في كتب السيرة والتاريخ حتى كتب الحديث".

بلاغ المحامى فهمى بهجت تضمن أيضا بأن الإعلامى إبراهيم عيسى اعتاد الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة، وعلى رأسهم الأمام أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيره كما أنه أساء إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهن وتقاليدهن وأعرافهن، وتسيء إلى صورتهن بالمجتمع وأنكر فرضية الحجاب، وادعى أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى أنه قرار سيادي من الله في إساءة بالغه للذات الإلهية.

النائب العام يحيل بلاغ المحامى فهمى بهجت ضد إبراهيم عيسى لنيابية أمن الدولة

بالتوازى مع هذه التحركات كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على موعد أيضا لانتقاد تصرفات وتحركات إبراهيم عيسى مطالبا الجهات المعنية بالوقوف ضد هذه الأفكار التى تطعن فى الذات الإلهية، حيث عرض النائب مصطفى بكرى بيانا عاجلا أمام البرلمان مؤكدا على أن عيسى دأب على مثل هذه الأفكار التى تنال من الثوابت الدينية، وهو الأمر الذى أتفق بشأن النائب أحمد خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، متسائلا عن الموقف عن تطبيق مادة إزدراء الأديان علي تصرفات وأفكار إبراهيم عيسى.