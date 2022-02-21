مصرع طفل أسفل عجلات قطار بضائع بقنا

لقي طفل مصرعه بعد أن صدمه قطار بضائع بمركز ابوتشت شمالي قنا، وقد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات أفاد مصرع الطفل بهيج حسن أحمد بهيج، 11 عاما مقيم بقرية الشمرات أسفل عجلات قطار محملاً بالبضائع، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الاسعاف نحو موقع البلاغ لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقامت قوات الأمن بالتوجه لموقع الحدث، والتى قامت بنقل الجثمان لممستشفي قنا العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة حياله واستخراج التصاريح الخاصة للدفن، فضلاً عن قيام القوات بتحرير اللازم للواقعة تمهديا لإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، كما روى شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة غياب عامل المزلقان، مؤكدين أن الطفل قام بالمرور أمام القطار محاولاً إجتياز الطريق.

وأضاف شهود عيان أن المنطقة تعانى من حوادث القطارات بسبب حالة المزلقات التى تسببت فى تكرار حوادث القطارات ودهس المواطنين، مطالبين بسرعة تدخل مسؤلي المحافظة لتجنب تكرار تلك الحوادث وصيانة المزلقانات، مؤكدين أن الأهالى تقدمت بالعديد من الشكاوى التى أفادت تضررهم من حالة المزلقانات والتى تسببت فى وقوع حوادث متعددة خلال الفترة الماضية مما أثار الذعر بين الأهالى

حادث قطار قنا

وفي سياق متصل لقي 5 من أبناء محافظة قنا، مصرعهم، في حادث على طريق الصحراوي باسنا، صباح اليوم الاثنين، إثر تصام سيارة تريلا بسيارة ملاكي. حيث تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد حادث على طريق الصحراوي باسنا، صباح اليوم الاثنين، إثر تصام سيارة تريلا بسيارة ملاكي. وتبين من المعاينة مصرع كل من عبد الرحيم صديق محمود علي يبلع من العمر 23 عامًا، قنا الترامسة، وياسر عرفات عوض بسطاوي، 23 عامًا، قنا الترامسة، وعبد الرحيم محمد علي محمود، 13 عامًا، قنا الترامسة، ووليد صلاح صبري جعلوني 10 أعوام، قنا، ووليد علي صديق، طالب من دندرة قنا، فيما أصيب وائل ماهر كامل السيد، سائق سيارة التريلا، بكدمات وتم نقله لتلقي العلاج وكذلك تحرير المحضر اللازم للواقعة، فضلاً عن وضع الجثث في مشرحة مستشفى إسنا، وأخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة.