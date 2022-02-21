أبيوسف يتعاون مع زينة في مسلسل «420 دقيقة

في مشاركات فريدة لنجوم الراب مع الأعمال التلفزيونية والسينمائية، بعد فيلم بيبمو لمغني الراب ويجز، أعلنت الفنانة زينة عن تعاون مشترك بينها وبين مغني الراب أبيوسف الشهير بـ أبيو، في مسلسل مكون من عدد محدد من الدقائق.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل أول تعاون فني للفنانة زينة ومغني الراب أبيوسف وذلك خلال السطور القادمة.

زينة وأبيوسف

أعلنت الفنانة زينة عن تعاون فني يجمعها بمغني الراب أبيوسف، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وهو مسلسل 420 دقيقة، وسيتم طرحه على منصة شاهد في أول مارس، والذي تدور أحداثه في إطار إجتمااعي تشويقي، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

معلومات عن أبيوسف

اسمه الحقيقي مازن، وهو مصري الجنسية مسلم الديانة، وكان يعمل سابقاً قبل الراب كعازف على الدامز "درامر"، وكذلك عمل في شركات الاعلانات ككاتب للإعلانات، ولكن تخلي عن عمله في كتابة الإعلانات واتجه إلى كتابة الأغاني الراب، ويختلف أبيوسف عن غيره من مغنيي الراب لأنه له شكل مميز يحمل الوقائع الإجتماعيه بشكل ساخر متجنبًا السياسة، ويقول أبيوسف كلامًا عشوائيًا لذلك يتحوّل غناء الراب لـ لعبة كلمات ولعبة إيقاع وقوافي مفاجئة معظم الوقت لذكائها وعدم توقعها، لذلك يعتبر عنصر المفاجأة غالب على غناء الراب.

معلومات عن زينة

زينة من مواليد 4 فبراير عام 1981 في القاهرة، ولدت زينة باسم “وسام رضا إسماعيل مرسي” وهي ممثلة وعارضة مصرية، دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 ولا زالت مستمرة فيه حتى اليوم. قدَّمت وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات لعل أبرزها الحياة منتهى اللذة وعفاريت السيالة.

بدأت حياتها الفنية حياتها كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب، والتي من خلالها أختارها المخرج داود عبد السيد لتلعب دور هناء في فيلم “أرض الخوف” أمام النجم “أحمد زكي” عام 1999، وكانت حتى ذلك الوقت تستخدم اسمها الحقيقي وسام رضا والذي ظهرت به أيضًا كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية حيث قدمت بها بعض البرامج الفنية. ومن أبرز أعمالها فيلم “الشبح، كابتن هيما، المصلحة ، الجزيرة، وظاظا”.