بنا على الطلب المقدم من النائب محمود توشكي..الجيزة توافق على إنشاء مكتب شهرعقاري بمبنى حى بولاق الدكرور

/680827/بنا-على-الطلب-المقدم-من-النائب-محمود-توشكيالجيزة-توافق-على-إنشاء-مكتب-شهرعقاري-بمبنى-حى-بولاق-الدكرور

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود هشام توشكى، بشأن إنشاء شهر عقاري بالطابق الثاني بمبنى حى بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، بحضور المهندس محمود فوزي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، والأستاذ عبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، وممثل لوزارة العدل

دوت الخليج

إنشاء شهر عقاري بالطابق الثاني بمبنى حى بولاق الدكرور

وكان النائب محمود هشام توشكى، تقدم بطلب الإحاطة لإنشاء مكتب للشهر العقاري مميكن في الدور الثاني بمبنى الحي القديم تحت كوبري فيصل في منطقة المشابك، والمخصص من قبل للإدارة التعليمية القديمة، وذلك تيسيرا على أهل بولاق.

حيث ووافقت محافظة الجيزة على انشاء مكتب الشهر العقاري بالمقر المذكور.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على تخصيص المقر المذكور ومتابعة تنفيذ المشروع.

وأوصت اللجنة بالتنسيق مع لجنة العدل لتحديد ميعاد لإرسال لجنة لمعاينة المقر وتحديد الاحتياجات.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة للبرلمان وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية لغير السكنى، على أن يعود غدا الثلاثاءلاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

حيث من المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.