خالد جلال يعلن حصوله على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة

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دوت الخليج يرصد حصول المخرج خالد جلال على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية.

خالد جلال يشكر حكومة الإمارات عقب حصوله على الإقامة الذهبية

أعلن خالد جلال حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورًا جديدة له، وعلق عليها قائلًا: "شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شكراً سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون.. والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام وسعادة الدكتور صلاح القاسم المدير التنفيذي رئيس اللجنة، كما أشكر الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على منحي الإقامة الذهبية".

خالد جلال ببرنامج كلمة السر

من جانبه، قال المخرج خالد جلال، خلال لقاء لها لبرنامج «كلمة السر»: "أخرجت مسرحية الزائر بعام 2018، ومن بعدها تم الاتفاق ع ادارة المنتدى بأن يكون هناك عمل يجمع شباب مصر مع العالم".

وتابع خالد جلال:"بدأت قبل العرض المسرحي في منتدى شباب العالم الحالي بـ 16 يوما فقط في كتابة وبروفات والعمل، مؤكدا أن 16 يوم خلية عمل لا تنام".

وأوضح أنه كان لديه شباب من جنسيات مختلفة من مالاوى ورسيا والبرتغال اليمن، مؤكدا أن جزء كبير من المشاهد تعتمد على الارتجال، وهناك مشاهد تتم من الممثلين انفسهم وتخرج بصورة جميلة ومميزة.

معلومات حول خالد جلال

ولد خالد جلال في 3 نوفمبر 1963، وبدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة جامعة القاهرة، انشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه.

حصل خالد على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بالدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب, وعندما قرر العودة إلى مصر كان قرر الوزير الفنان فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب.