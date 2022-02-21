رئيس الوزراء يتابع الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة

جاء ذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسؤولو عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يستهدف الوقوف على آخر الإجراءات والتنسيقات المتعلقة باستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، المقرر إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منوها إلى أهمية التنسيق بين المهام الموكلة إلى الوزارات المعنية، تحقيقا لما نسعى إليه من أهداف عبر تطبيق الاستراتيجية بجميع محاورها.
وجدد مدبولى، الإشارة إلى الاهتمام الذى تحظى به استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، من قبل رئيس الجمهورية، نظرا لدورها فى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، وبما يضمن استدامة عملية التنمية فى مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط عرضا مفصلا للصورة النهائية لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وما تتضمنه من محاور وبرامج تسهم فى ضبط النمو السكنى، والارتقاء بالخصائص السكانية.
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