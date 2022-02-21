حياة كريمة فى دمياط.. جولة ميدانية بعدد من القرى لمتابعة المشروعات القائمة

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الجولة تفقد المحافظ، لقرى المرابعين وأم الرزق والزهراء، بحثت خلالها، آلية إنشاء مواقف لسيارات الأجرة وأسواق حضارية وفقا للاشتراطات والمعايير المنظمة لذلك، كما ناقشت خلال الزيارة محاور التنفيذ لتلبية احتياجات تلك القرى من هذا المنظور، والارتقاء بالمستوى الحضارى لهذه المناطق.

وجهت الدكتورة منال عوض، بإعداد الدراسات المطلوبة وعمل الرفع المساحى لقطع الأراضى المقترحة للتنفيذ، وذلك للبدء فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة وأيضا أعمال الإنشاء، مؤكدة على مراعاة الطبيعة الخاصة بالمناطق المحيطة وتصميم المواقف بشكل يستوعب أعداد السيارات بالخطوط التى ستتضمنها وأيضا محاور الدخول والخروج من وإلى كل موقف.

وتفقدت المحافظ، خلال زيارتها لقرية الزهراء، مجمعى الخدمات الحكومية والزراعية؛ لمتابعة الأعمال الجارية بهما، كما اطلعت على النماذج التصميمية لإنشائها طبقا للمعايير الخاصة بتنفيذ تلك المنشآت.

وذكرت أنه يتم العمل على قدم وساق وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية؛ لتنفيذ المشروعات المدرجة بالمبادرة وفقا للرؤية التى يستهدفها هذا المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات.