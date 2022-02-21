وزيرة البيئة تبحث مع المبعوث الأمريكى لشؤون المناخ أوجه التعاون

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمزمع إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى تتضمن محورين هما التخفيف والتكيف، مشيرة إلى الأولويات التى تم تحديدها فى هذه الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما أشارت الوزيرة، إلى برنامج التحول التدريجى للطاقات النظيفة لتضم قطاعات النقل والكهرباء والبترول، مؤكدة أهمية موضوعات التكيف المدرجة بالاستراتيحية والتى تضم ثلاثة مجالات وهى استنباط أنواع جديدة من المحاصيل لها قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الشواطئ والدلتا وذلك استكمالا لما قامت به الدولة من جهود تقدر بحوالى سبعة مليارات جنيه لحماية الشواطىء، بالإضافة إلى مجال تحلية مياه البحر بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة خلال اللقاء الإطار العام لمصر نحو التحول الاخضر من خلال إعداد حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى سيتم إعلانها فى القريب العاجل لتحفيز القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات البيئية والتى تحقق عائدا اقتصاديا، ومن أهمها مشروعات الطاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
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