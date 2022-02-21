مولود كل 14 ثانية.. الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل سيبلغ 103 ملايين نسمة غدا

جدة - نرمين السيد - وكان عدد السكان قد بلغ 102 مليون نسمة يوم الإثنين 5 يوليو 2021، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وقال جهاز الإحصاء - فى بيان اليوم الاثنين - إنه مع بلوغ عدد السكان 103 ملايين نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوماً أى 7 شهور و22 يوماً (الفرق بين إعـداد المواليد والوفيات) أى 4310 نسمة فى اليوم أى (179.6) فرد كل ساعة أى (3) أفراد كل دقيقة بما يعنى أن الوقت المستغرق لزيــادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.

وأضاف الجهاز أنه لوحظ انخفاض الفترة الزمنية التى تحقق فيها هذا المليون لتصبح 232 يوما مقابل 275 يوماً فى المليون السابق ويرجع ذلك إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التى تتضمن شهور (أغسطس - أكتوبر) التى تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى.

وأوضح أن بيانات الزيادة السكانية تشير إلى تزايد الفترة الزمنية التى تتحقق فيها زيادة المليون نسمة خلال الفترات السابقة.

وخـــلال الفترة (5/7/2021 - 22/2/2022) بلــغ عدد المواليــد 1.431 مليـــون، بمتوسط يومى 6168 مولودا و257 مولودًا كل ساعة، بينما وصل عدد المواليد كل دقيقة إلى (4.3 مولود) بما يعنى مولود كل 14 ثانية.

وبخصوص معدل المواليد خلال عام 2021 وأكبر وأقل المحافظات، أوضحت البيانات الأولية أن عدد المواليد المسجل لعام 2021، وفقاً لبيانات التسجيل الإليكترونى، بلغ 2.159 مليون بانخفاض حوالى 76 ألف مولود مقارنة بعام 2020، وبنسبة انخفاض قدرها 3% فقط.

ووفقاً لهذه البيانات بلغ معدل المواليد العام الماضى 21 لكل 1000 من السكان.

وسجلت محافظات أسيوط، المنيا، قنا، سوهاج، بنى سويف أعلى معدلات مواليد خلال عام 2021 حيث بلغ المعدل بها (26.4 / 26.0 / 25.6/ 25.4 / 23.7) لكل ألف من السكان على الترتيب.

وحققت محافظات (بورسعيد، دمياط، السويس، الدقهلية، القليوبية) أقل معدلات مواليد خلال عام 2021 حيث بلغ معدل المواليد بها (14.2/ 18.0 /18.1/ 18.2 / 18.2) لكل ألف من السكان على الترتيب.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن استمرار المستويات المرتفعة للإنجاب بواقع 2.9 طفل لكل سيدة سوف يؤدى إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة فى عام 2032 مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفضت مستويات الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.

وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التى تشكل عبئاً على الاقتصاد القومى وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة فى مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.

يذكر أن مصر تحتل الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الإفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان.