/680833/النائب-محمود-توشكى-الجيزة-وافقت-على-إنشاء-مكتب-شهرالعقاري-بفيصل-وسأتكفل-بتجهيزاته-على-نفقتي-الشخصية

أعلن النائب محمود هشام توشكى موافقة محافظة الجيزة على الطلب الذي تقدم به لإنشاء مكتب للشهر العقاري بمنطقة فيصل التابعة لدائرة بولاق الدكرور، فيما تكفل النائب بتجهيز المقر على نفقته الشخصية.

دوت الخليج

انشاء مكتب شهرعقاري ببولاق الدكرور

وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين الطلب المقدم من النائب محمود هشام توشكى عضو لجنة الشباب والرياضة، بخصوص إنشاء مكتب للشهر العقاري مميكن بدائرته بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك في الدور الثاني بمبنى الحي القديم أسفل كوبري فيصل في منطقة المشابك، والمخصص من قبل للإدارة التعليمية التي انتقلت الى مكان جديد، وذلك تيسيرا على أهل بولاق الدكرور.

وتمت مناقشة الطلب في حضور المهندس محمود فوزي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، وعبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، وممثل لوزارة العدل، بجانب أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى.

وبعد مناقشة المقترح المقدم من النائب محمود هشام توشكى، فقد تقرر موافقة محافظة الجيزة على إنشاء مكتب الشهر العقاري بالمقر المذكور بالإضافة الى موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على تخصيص المقر المذكور ومتابعة تنفيذ المشروع.

وتم الاتفاق على ان يتم التنسيق مع وزارة العدل لتحديد ميعاد لإرسال لجنة لمعاينة المقر وتحديد الاحتياجات، فيما قرر النائب محمود هشام توشكى التكفل بكافة المصاريف والتجهيزات الخاصة بالمقر على نفقته الشخصية.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة العدل بالتنسيق مع النائب محمود هشام توشكى، لإرسال لجنة لمعاينة المقر للبدأ فورًا في تنفيذ المقترح الذي سيخدم أكثر من 2 مليون مواطن بمنطقة بولاق الدكرور.