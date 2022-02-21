أخبار مصرية

النائب محمود توشكى: الجيزة وافقت على إنشاء مكتب شهرالعقاري بفيصل «وسأتكفل بتجهيزاته على نفقتي الشخصية»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

/680833/النائب-محمود-توشكى-الجيزة-وافقت-على-إنشاء-مكتب-شهرالعقاري-بفيصل-وسأتكفل-بتجهيزاته-على-نفقتي-الشخصية

أعلن النائب محمود هشام توشكى موافقة محافظة الجيزة على الطلب الذي تقدم به لإنشاء مكتب للشهر العقاري بمنطقة فيصل التابعة لدائرة بولاق الدكرور، فيما تكفل النائب بتجهيز المقر على نفقته الشخصية. 

دوت الخليج

2fcaf9ddcc.jpg

 

انشاء مكتب شهرعقاري ببولاق الدكرور 

وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين الطلب المقدم من النائب محمود هشام توشكى عضو لجنة الشباب والرياضة، بخصوص إنشاء مكتب للشهر العقاري مميكن بدائرته بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك في الدور الثاني بمبنى الحي القديم أسفل كوبري فيصل في منطقة المشابك، والمخصص من قبل للإدارة التعليمية التي انتقلت الى مكان جديد، وذلك تيسيرا على أهل بولاق الدكرور.

a999e5b5c4.jpg

 

وتمت مناقشة الطلب في حضور المهندس محمود فوزي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، وعبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، وممثل لوزارة العدل، بجانب أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى.

وبعد مناقشة المقترح المقدم من النائب محمود هشام توشكى، فقد تقرر موافقة محافظة الجيزة على إنشاء مكتب الشهر العقاري بالمقر المذكور بالإضافة الى موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على تخصيص المقر المذكور ومتابعة تنفيذ المشروع.

1eb78aa7ef.jpg

 

وتم الاتفاق على ان يتم التنسيق مع وزارة العدل لتحديد ميعاد لإرسال لجنة لمعاينة المقر وتحديد الاحتياجات، فيما قرر النائب محمود هشام توشكى التكفل بكافة المصاريف والتجهيزات الخاصة بالمقر على نفقته الشخصية.

d8b7dc046a.jpg

 

 

ومن المقرر أن تبدأ وزارة العدل بالتنسيق مع النائب محمود هشام توشكى، لإرسال لجنة لمعاينة المقر للبدأ فورًا في تنفيذ المقترح الذي سيخدم أكثر من 2 مليون مواطن بمنطقة بولاق الدكرور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب محمود توشكى: الجيزة وافقت على إنشاء مكتب شهرالعقاري بفيصل «وسأتكفل بتجهيزاته على نفقتي الشخصية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا