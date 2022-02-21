/680835/جون-كيرى-المبعوث-الأمريكى-للمناخ--نعلق-الآمال-علي-نجاح-مؤتمر-شرم-الشيخ-الذي-سيعقد-بمصر

قال جون كيرى المبعوث الأمريكى للمناخ ،ان مصر يمكنها اتخاذ خطوات المرحلة المقبلة لإنقاذ الحضارة من آثار تغير المناخ، لاسيما مع استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP27) نوفمبر القادم في شرم الشيخ.

ومن المناسب أن ننقل منها رسالة ملحة تتعلق بتغير المناخ، وضرورة اتخاذ خطوات مهمة للتصدي لهذه القضية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال خطابه فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حول مستقبل العمل المناخي الدولي وذلك فى ختام زيارته للقاهرة، بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى.

مستقبل العمل المناخي الدولي

وأضاف أنه على الرغم من أن الأزمة الأوكرانية تحظى باهتمام العالم اليوم، إلا أنه جاء للقاهرة للتحدث عن تهديد أكثر خطورة يهدد العالم كله وهو تغير المناخ،ومن الاهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كوكب الارض ،حتى لا تسوء الأوضاع أكثر من هذا، كما شدد على أهمية عمل كل ما في وسع المجتمع الدولي للإبقاء علي التزامات مؤتمر جلاسكو ، والتي نتج عنها الكثير من الالتزامات للتحول في مجال الطاقة.

جون كيرى المبعوث الأمريكى للمناخ: نعلق الآمال علي نجاح مؤتمر شرم الشيخ الذي سيعقد بمصر

كما قال اننا نعلم جيدا صعوبة التوصل إلى توافق للآراء في معركة تغير المناخ،ومع ذلك نعلق الآمال علي نجاح مؤتمر شرم الشيخ الذي سيعقد بمصر . وأشاد بمؤتمر جلاسكو الاخير للمناخ حيث أكد أنه خلق زخما ينبغى الإضافة عليه والعمل لتحويله لالتزام بحماية الأرض. والتقى المبعوث الخاص كيري مع نظرائه الحكوميين وممثلي الأعمال لحث التطلعات المناخية المتواصلة والمتزايدة، ودشن مع سامح شكري، مجموعة العمل المصرية ـ الأمريكية المشتركة للمناخ، صباح الاثنين، وهو مسعى مشترك لتعزيز الأهداف المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف قبل قمة شرم الشيخ.