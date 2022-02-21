محمد عبد المنعم يعود لفيوتشر «صور»

زار محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريقه القديم فيوتشر خلال المران الأخير لهم اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت زيارة محمد عبد المنعم لفريقه السابق فيوتشر خلال التدريبات، ليصافح زملاءه السابقين، والتي حدثت بينهم سلامات حارة، كما هو الأمر لمدربه السابق علي ماهر ومدير الكرة عبد الزاهر السقا.

ونشرت صفحة فيوتشر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور من مران الفريق اليوم الذي حضره محمد عبد المنعم، ليتقابل مع زملاءه السابقين ومديره الفني السابق.

وكان يلعب محمد عبد المنعم ضمن صفوف فيوتشر معاراً من الأهلي، قبل أن يستعيده الفريق مرة أخرى بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر.

موسيماني يرد على هجوم جماهير صن داونز: «القرد ليس على ظهري»

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حول مباراة فريقه أمام صن داونز بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتطرق موسيماني للحديث عن الهجوم الكبير الذي تعرض له من جانب جماهير صن داونز وقال بشكل ساخر في تصريحان صحفية، " القرد ليس على ظهري"، يقصد أي أن المسأله ليست بيده.

وأكمل: " الجماهير التي تهاجمني لا أستطيع أن أتحكم بهم، فهم ليس جمهور صن داونز الحقيقي، الذي قضيت معهم 8 سنوات من تحقيق إنجازات وبطولات فهم يقدروني وأنا أقدرهم".

وزاد: " جماهير صن داونز الحقيقي يعرفون بعضهم جميعاً، فالجمهور هناك ليس كثيراً مثل جماهير النادي الأهلي الذي يؤازرة 70 مليون مشجع هنا في القاهرة.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

في خط الدفاع: ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام

في خط الهجوم: ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول بالدوري

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.