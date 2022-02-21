/680838/محافظ-بورسعيد-يهدد-بمنع-دخول-الطلاب-للامتحان-بسبب-الدروس-الخصوصية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاءا اليوم، بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، مع كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري الإدارات والمراحل التعليمية المختلفة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ورؤساء الأحياء.ومدينة بورفواد

وأوضح محافظ بورسعيد أنه من خلال متابعته المستمرة لسير العملية التعليمية لاحظ انخفاض نسب حضور الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وذلك نتيجة اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، مشيرا إلى انه لن يسمح لاستغلال الطلاب وأولياء الأمور من خلال تجار العلم "معلمي الدروس الخصوصية"، لافتا أن النتائج لم تكن مرضية خلال الفصل الدراسي الأول نتيجة اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية وعدم الذهاب للمدارس خاصة في مرحلة الشهادة الإعدادية.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وشدد محافظ بورسعيد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مشدداً على أنه غير مسموح بالغياب إلا في الحالات الضرورية، وأكد أيضاً أنه سيتم ربط دخول الطالب الامتحان بنسب حضوره الدراسي خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك لضمان انتظان العملية التعليمية، موضحاً أنه سيتم انعقاد لقاء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمناقشة إصدار قرارات رادعة خاصة بنسب الحضور داخل المدارس.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء عادل الغضبان على متابعته المستمرة لهذا المستمرة، موجها بموافاته بتقارير بصفة مستمرة توضح نسب حضور الطلاب بجميع المدارس والمراحل التعليمية، مشيرا أنه سيتم اتخاذ آجراءات رادعة تسهم في ضبط العملية التعليمية وانتظام الطلاب في المدارس.

وزارة التربية والتعليم

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بتكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، وأكد المحافظ أن تجربة الدروس الخصوصية اثبتت فشلها في الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أن أولياء الأمور يجب أن يتعاونوا مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، موجها باتخاذ قرارات فورية بالإغلاق ومصادرة المحتويات، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي، ومنع الإجازات للطلاب والمعلمين إلا في الظروف الضرورية التي تستلزم ذلك، وشدد المحافظ، أن الطالب الذي يتجاوز الغياب في الفصل الدراسي الثاني عن المدرسة، سوف يتم حجب رقم الجلوس الخاص به، ومنعه من الدخول للإمتحانات.

وتوجه محافظ بورسعيد برسالة لأولياء الامور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، و دعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل.