/680840/أرسين-فينجر-ثنائي-الأهلي-يمتلكان-القدرة-على-اللعب-في-الدوري-الإنجليزي

كشف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لفريق آرسنال، عن قدرة ثنائي النادي الأهلي، حول إمكانية إحترافهم في أوروبا، وبالأخص في الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك الحديث بين الفرنسي فينجر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، والتي ذكرها الأخير في تصريحات له اليوم.

وقال بيتسو موسيماني في تصريحات لـ On the whistle podcast: "آرسين فينجر سألني عن أليو ديانج وقال لي أنه لاعب جيد، إنه لاعب يتواجد في الأهلي وفاز بعديد البطولات، لديه خبرة كبيرة ويمكنه أن يلعب في كل مراكز الوسط".

وأضاف: "يجب أن يفتح أحد الناس عينيه ليرى اللاعبين المتواجدين في إفريقيا، لديه كل المقومات للعب في الدوري الإنجليزي، لا أقول أنه يمكنه اللعب الآن في مانشستر يونايتد أو ليفربول أو تشيلسي ولكنه يمكنه اللعب في فرق أخرى يمكنك أن ترى ناكامبا من زيمبابوي يلعب في أستون فيلا، وبارتي في أرسنال، نديدي وميندي في ليستر سيتي".

واختتم: "محمد عبد المنعم لاعب أوروبي ويمكنه اللعب هناك، لاعب قوي وصغير وقدراته جيدة بالكرة ويمكنه القفز للفوز بالصراعات الهوائية أيضا".

ويلتقي النادي الأهلي مع مصر المقاصة غداً في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدوري:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

في خط الدفاع: ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام

في خط الهجوم: ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول بالدوري

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.