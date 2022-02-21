سمية الخشاب تفجرها: «تعرضت للعنف مثل عروس الإسماعيلية وحاسة بيها»

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تصدر تريندات السوشيال ميديا خلال الفترة السابقة اسم “عروسي الإسماعيلية”، وبعد حملة الهجوم التي شنها رواد السوشيال ميديا على عريس الإسماعيلية، قدم اعتذاره خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن أعلنت الفنانة سمية الخشاب رفضها الاعتذار الذي تقدم به عريس الإسماعيلية.

دوت الخليج يرصد لكم رفض الفنانة سمية الخشاب لإعتذار عريس الإسماعيلية بعد واقعة تعديه بالضرب على عروسته بالشارع.

سمية الخشاب وعريس الإسماعيلية

أعلنت الفنانة سمية الخشاب عن رفضها لإعتذار عريس الإسماعيلية في مداخلة هاتفية لها في برنامج " MBCTrending"، وقالت: أنا أرفض تعامل الرجل مع المرأة بعضلاته لأنه أقوى منها جسديًا، والمرأة وصلت لمرحلة جيدة جدًا في الحصول على حقوقها لكن يتبقى أمامنا طريق طويل، وبعض الرجال لديهم جهل ويعتقدون أن بإمكانهم ظلم المرأة لأنها ضعيفة.

وعن تصالح وظهور عروس الإسماعيلية مع زوجها بعد الواقعة، علقت سمية الخشاب، قائلة: لا أعلم ظروف عروس الإسماعيلية وهل عندها أهل، وهي بالتأكيد اضطرت لرد الفعل الذي صدر عنها خوفًا من الفضائح وكلام الناس، لكن أنا معها قلبًا وقالبًا، وأحزنني رد فعلها لكن لا أستطيع لومها.

وقد ردت الفنانة سمية الخشاب سؤال “هل كانت انتفاضتك للدفاع عن "عروس الإسماعيلية" بسبب تعرضك للعنف؟”، فكان رد سمية على هذا السؤال قائلة: طبعًا تعرضت لعنف ولهذا أنا غاضبة أكثر من أي شخص آخر.

سمية الخشاب لعريس الإسماعيلة: سلام يا راجل

وكانت قد نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عدة تغريدات غاضبة عقب على تداول مقطع فيديو إعتداء عريس الإسماعيلية على عروستة بالضرب.

وكتبت سمية الخشاب في التغريدة: أي راجل لازم يعرف أنه احترامه للأنثى من احترامه لنفسه، يا إما بقى يروح يعيش مع الحيوانات ويطبق قانون الغابة، وساعتها يبقى على الرجولة والإنسانية السلام.. سلام يا راجل..عروس الإسماعيلية.

سمية الخشاب تتعرض للعنف

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب سبق وقد كشفت عن تعرضها للضرب والتهديد بالقتل، من طليقها الفنان أحمد سعد.

وتحدثت سمية الخشاب عن ذلك خلال ظهورها في برنامج "شيخ الحارة"، عن تعدي أحمد سعد عليها بالضرب كثيرًا حتى أجرت عملية استئصال الطحال، وأن حياتها كانت معرضة للخطر معه.