/680843/بالبكاء-على-حلمه-الكروي-نور-النبوي-يتألق-في-مسلسل-نقل-عام-الحلقة-17

تمكن الفنان الشاب نور خالد النبوي أن يصل بكل سلاسة إلى قلب جمهوره، بعدما نجح في التعبير بصدق عن مشاعر الشاب المصري الذي يسعى جاهدًا لتحقيق طموحاته وآماله في ظل ظروف المعيشة الصعبة التي يشهدها العالم.

دوت الخليج يرصد تألق الفنان الشاب نور خالد النبوي في الحلقة 17 من مسلسل «نقل عام».

نور خالد النبوي يخطف قلوب محبيه

وجاء ذلك خلال بكائه في إحدى مشاهد الحلقة السابعة عشر من مسلسل «نقل عام»، حيث دخل عليه شقيقه الأصغر «عبد الكريم» ليجده محطم وبائس، فيتبادلوا أطراف الحديث ويخبره الأول عن مشاعر الخوف التي تنتابه حول الملل من تحقيق حلمه كلاعب كرة مصري، في إشارة منه إلى أن محمد صلاح قدوته في ذلك المجال.

فدائمًا ما يتعثر «سيد» في حياته، وكان آخر تلك التعثرات تحطيم مشروع عربة الكبدة الذي عمل عليه هو وشقيقه الأكبر من قبل شباب آخرين انتقامًا منه.

أبطال مسلسل نقل عام الحلقة 18

مسلسل «نقل عام» من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، وقام بتأليفه عدد من الكتاب الشباب فى ورشة سيناريو.

قصة مسلسل نقل عام الحلقة 18

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول رجل كبير فى السن يعمل موظف فى هيئة النقل العام، وهو الدور الذى يلعبه الفنان محمود حميدة و يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه فى المنزل من المشاكل التى سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته الفنانة سوسن بدر ووالدته سميحة ايوب.

مواعيد عرض نقل عام الحلقة 18

يُعرض مسلسل «نقل عام» عبر فضائية «ON» من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 1 ظهراً، كما يعرض أيضاً على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً والساعة 4 عصراً.

نور خالد النبوي بالاختيار 2

جدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي تألق في السباق الرمضاني المنصرم بتجسيده شخصية ضابط عمليات خاصة في الحلقة الـ 25 من مسلسل الاختيار 2 "رجال الظل"، التي أظهرت بطولات رجال الشرطة المصرية في التصدي للأوكار الإرهابية التي تهدف لإسقاط مصر.