/680845/سلبية-مسحة-أحمد-سيد-زيزو-واللاعب-يعود-للزمالك

جاءت مسحة أحمد سيد زيزو سلبية، بعد إجاءه للمسحة منذ قليل في أنجولا، وأصبح اللاعب متاح للمشاركة مع الزمالك في مباراة الوداد القادمة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان اللاعب قد اُستبعد من مباراة الزمالك أمام ساجرادا الماضية، بعد إيجابية المسحة التي أجراها قبل اللقاء، لتعود بعثة الزمالك وتترك اللاعب في أنجولا بسبب إصابة بفيروس كورونا قبل أن يتم شفائه.

ويحاول الزمالك أن يساقر الللاعب مباشرة إلى المغرب من أنجولا ويلحق بالبعثة هناك، بدلاً من العودة إلى القاهرة ثم الذهاب للمغرب.

خاص.. الأهلي السعودي يفاوض كارتيرون لتدريب الفريق

دخل مسئولوا نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات مع باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، لتدريب الفريق خلال الفترة الحالية.

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك مفاوضات بدأت بالفعل بين أحد الوكلاء وسيط من إدارة أهلي جدة وبين كارتيرون، لمعرفة طلباته المادية لتدريب الفريق السعودي.

وينتظر مسئولوا الأهلي حسم موقف كارتيرون مع الزمالك سواء بالرحيل أو البقاء، حتى يتم السير في طريق المفاوضات مع المدرب الفرنسي لإدارة الفريق فنياً.

الزمالك يستقر على إقالة كارتيرون في هذه الحالة

ينتظر مجلس إدارة الزمالك نتيجة مباراة الوداد المغربي الهامة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان أستقر مجلس أدارة الزمالك على إقالة كارتيرون ولا يوجد أي عائق أمامهم ومستعدون لدفع الشرط الجزائي الذي يقدر بـ300 ألف دولار، ولكن استبعدو ذلك القرار في الوقت الحالي بسبب التوقيت الهام للفريق الأبيض بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر مسئولوا الزمالك نتيجة مباراة الوداد، والتي ستحدد بشكل كبير مصري كارتيرون مع الزمالك، حيث ينوي مجلس الإدارة إقالة الفرنسي في حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المغربي.

مباراة الوداد فاصلة في مسيرة كارتيرون مع الزمالك

وبدأ مسئولوا الزمالك بالفعل في البحث عن بديل في حالة إقالة كارتيرون.

وكان تحدث سامي الشيشيني عقب تعادل الزمالك أمام ساجرادا وقال أن مجلس الإدارة أبلغه أنه سيكون ضمن الجهاز الفني القادم للقلعة البيضاء، أي أن المسئولين بالقلعة البيضاء استقروا على إقالة كارتيرو