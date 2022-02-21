/680846/رياضة-النواب تناقش-طلب-إحاطة للنائبة-آية-مدني-بشأن-تردي-أوضاع-مركز-شباب-القضا-والرخا-بالوادي-الجديد

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تردي أوضاع مركز شباب القضا والرخا بقرية القصر محافظة الوادي الجديد.

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ووافقت وزارة الشباب والرياضة خلال المناقشات على الطلبات التي تقدمت بها النائبة، حيث كلفت المدير المسئول عن مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بعمل مظلة، بالإضافة إلى الإنتهاء من انشاء حديقة للأطفال خلال شهر، ورفع كفاءة الملعب الموجود. كما وعدت الوزارة بإدخال انشاء ملعب قانوني نجيل صناعي في ميزانية (2022-2023).

رياضة النواب تناقش طلب إحاطة للنائبة آية مدني بشأن تردي أوضاع مركز شباب القضا والرخا بالوادي الجديد

وكانت النائبة آية مدني قد قالت في طلبها، إن مركز شباب القضا والرخا لم يتم تطويره منذ أكثر من عشرين عام، ولا يوجد أثاث في المكاتب الإدارية ولا حديقة للأطفال وأن الملعب الخماسي منذ انشاءه في 2016 لم يتم عمل صيانة له بالرغم من تحصيل مبلغ شهري 500 جنية للصيانة.

وأضافت مدني أن الملعب القانوني تغطيه الرمال والأشواك ولا يصلح لممارسة كرة القدم، وهو ما أدى إلى اعتذار المركز عن المشاركة في البطولات الرسمية لكرة القدم نظرًا لعدم وجود أرضية تسمح باللعب عليها بالإضافة إلى ضعف التمويل والقدرة على التنقل.

الجدير بالذكر أن النائبة آية مدني، قد قامت بجولة ميدانية في محافظة الوادي الجديد يوم الأربعاء الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام، قامت خلالها بتفقد عدد من مراكز الشباب بالمحافظة، ومن بينهم مركز شباب القضا والرخا، وذلك بناء على دعوات تم توجيهها لها من الأهالي وأعضاء مجالس الإدارة بالمراكز التي تضمنتها الجولة.