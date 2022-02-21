/680849/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-مباراة-سموحة-والمقاولون-العرب-بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مبارا سموحة والمقاولون العرب، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حاول الفريقين طوال أحداث اللقاء أن يسجلوا هدف الفوز في المباراة، ولكن انتظام دفاعات الطرفين كان بالمرصاد في اللقاء، بجانب تألق حراس المرمى.

بهذا التعادل السلبي يتواجد فريق سموحة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري العام، برصيد 19 نقطة، ويتواجد المقاولون العرب في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

تشكيل سموحة أمام المقاولون العرب

الهانى سليمان في حراسة المرمي وامامه رجب نبيل واحمد عبد الحكم وخالد عبد الفتاح وأحمد جمال وفي وسط الملعب محمود حليمو ومحمد كناريا ومصطفي الخواجه و عبد الكبير الوادي وفي الهجوم حسين فيصل ومروان حمدي.

تشكيل المقاولون العرب أمام سموحة

حراسة المرمى- أحمد عربي، خط الدفاع- باسم علي، محمود عزت، محمد سمير، حسن الشامي.، خط الوسط - محمد مجلي، أحمد عفيفي، عماد فتحي، لويس ادوارد، الهجوم - امادوا انياص، أحمد علي.

الزمالك يسقط أمام سموحة بثنائية نظيفة بالدوري المصري

انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.