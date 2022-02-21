/680852/ممثل-بنك-مصر-بـإسكان-النواب-شبكة-فروع-بإفريقيا-للبنك-لخدمة-شركات-المقاولات-المصرية-بالقارة-السمراء

شارك المصرفي محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى بنك مصر،بمناقشات لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب عماد سعد حموده،حول سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

دوت الخليج

المصرفي محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى بنك مصر، قال أنه من الممكن أن يكون هناك دور كبير لقطاع المقاولات فى جذب العملة الصعبة لمصر، بعد أن تنامت حجم أعماله بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بالداخل المصرى، مشيرا إلى أن القطاع أصبح واعد ومتنامى ومتطور وبالتالى دوره من المنطقى أن يكون فعال الخارج المصرى وخاصة بالقارة السمراء .

ولفت المصرفي محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى بنك مصر، إلى أن تنامى جهود هذا القطاع من حيث حجم الأعمال والعمالة والمعدات، وذلك فى الداخل المصرى وهو ما سينعكس على تواجده بالخارج وخاصة فى إفريقيا وهو ما سيعود على مصر بالعملة الصعبة ودعم الإقتصاد.

ممثل بنك مصر بـ«إسكان النواب»: شبكة فروع بإفريقيا للبنك لخدمة شركات المقاولات المصرية بالقارة السمراء

فى السياق ذاته أكد المصرفي محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى بنك مصر، بأن بنك مصر يقوم بكل الدعم والانتشار فى القارة السمراء وخاصة فى الدول التى يكون للشركات المصرية لها حجم أعمال كبير، حيث عمل شبكة فروع بكافة الدول تخدم وجود الشركات المصرية ومؤخرا تم افتتاح فروع بالصومال وكينيا وجيبوتى وكوت يفوار.