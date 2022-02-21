هانى ضاحى من دمياط: لأول مرة نستخدم التحول الرقمى فى مشروع علاج المهندسين

وأشار "ضاحى" إلى أن باكورة الخطوات تمثلت فى مجموعة من التطبيقات الخدمية التى يجرى تفعيلها حاليا للمساهمة فى التحول الرقمى الشامل لنقابة المهندسين المصرية، لتصل تلك الخدمات الإلكترونية لجموع مهندسى مصر لتظل نقابة المهندسين المصرية هى قاطرة التكنولوجيا فى مصر، علاوة على أن جميع أعضاء مجلس النقابة العامة للمهندسين لا يستخدمون أى موارد أو ممتلكات خاصة للنقابة إضافة إلى عملهم على تطوير موارد صندوق المعاشات ليصبح به فائض 620 مليون جنيه.
وأكد المهندس هانى ضاحى، أن ملف الشباب على رأس اهتماماته خلال الفترة المقبلة موضحا أن قائمة "مهندسون فى حب مصر" بها عدد كبير من الشباب علاوة على دعم وتأهيل جميع المهندسين حديثى التخرج من خلال دورات وندوات تدريبية وتأهيلية لسوق العمل فى مجال العمل الهندسى وشركات المشروعات والمكاتب الاستشارية وتوفير الخدمات النقابية بما فيها الرعاية الصحية والدورات التدريبية وتم عقد بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة للحصول على دورة تخصصية وشهادة تسمح لهم بمزاولة المهنة فى هذا التخصص.
وشغل المهندس هانى ضاحى منصب وزير النقل والمواصلات المصرى الأسبق، حيث تولى الوزارة ضمن وزارة المهندس إبراهيم محلب الثانية فى يونيو 2014، خلفا للمهندس إبراهيم الدميرى، ويشغل حاليا منصب نقيب المهندسين ورئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية للنقل البحرى، وتقلد المناصب القيادية بوزارة البترول رئيسا لشركة بتروجيت وشركة إنبى للبترول، ثم تولى مسئولية وزارة النقل فى فترة عصيبة مرت بها البلاد.
وتعقد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بدمياط انتخاباتها، خلال شهر فبراير الجارى، على مقعد النقيب العام، والفرعيات، ورؤساء الشعب، يوم 25 فبراير وحددت اللجنة العليا، مقر اللجان الانتخابية للنقابة الفرعية بدمياط؛ بمقر نقابة المهندسين بدمياط بكورنيش النيل بمحافظة دمياط.
يذكر أن النقابة العامة للمهندسين، طالبت المهندسين حضور المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجارى، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أن الانتخابات تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساء، على المراكز النقابية، على النحو التالى: نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الخالية لمجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.
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