التنمية المستدامة تركب خمس محطات أرصاد جوية حديثة من الضبعة للسلوم

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم الإثنين، إن المركز يقوم بتركيب وتشغيل 5 مواقع جديدة لرصد عناصر المناخ المختلفة فى المنطقة الممتدة من غرب مدينة الضبعة حتى السلوم والتى تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة.





وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح -فى بيان اليوم- أن هذه المحطات تسهم بشكل كبير فى رصد تحديد كميات الأمطار وتوزيعها فى المواقع المختلفة، مما يساهم فى التعامل بدرجة عالية من الكفاءة مع مياه السيول التى تحدث على فترات زمنية مختلفة ومواقع مختلفة، كما حدث فى منطقة الكيلو 4 ومنطقة وادى الرمل ووادى العقرب السلوم.

وأشار مدير المركز إلى أن منظومة الرصد، تسهم فى التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ بالأمطار، مضيفا أن هذه المحطات تعد طفرة تكنولوجية على أرض محافظة مطروح، وهى بمثابة مساهمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأرضى ومركز بحوث الصحراء لأبناء مطروح، حيث تعتبر هذه المحطات حديثة وتواكب التطور التكنولوجى وتستخدم لأغراض الرصد الجوية لتطبيقات الزراعية، عن طريق استخدام أدوات ومعدات لمراقبة الغلاف الجوى للأرض لتوفير معلومات عن حالة الطقس ودراسة الطقس والمناخ، وتقوم برصد فى قياس درجة الحرارة، الضغط الجوى، الرطوبة، سرعة الرياح واتجاهها، وكميات الأمطار وشدة الاشعاع الشمسى والبخار، ونتح القياسى.

وأوضح الأمير أن المحطات أتوماتيكية وذات مواصفات عالية الجودة والتى يتم تركيبها حاليا مركز مدينة الضبعة وقرية رأس الحكمة ومركز مرسى مطروح ومركز النجيلة ومركز سيدى برانى ومدينة السلوم والتى تعد الأولى من نوعها للمساعدة فى النظم البحثية والتطبيقية.

وأضاف، أن إنشاء هذه المحطات يأتى فى إطار جهود وزراة الزراعة واستصلاح الأراضى؛ لدمج أحدث تكنولوجيات نظم والمعلومات ضمن منظومة العمل فى مركز البحوث التطبيقية وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة، وتوفيرها لمتخذى القرار بالمركز على كل المستويات؛ لتمكينهم من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح فى الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.