رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف شروط حضور مباراة مصر والسنغال

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، عن تعليمات اللجنة بشأن دخول المشجعين مباراة مصر والسنغال المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
وأوضح حسني في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي:"كلنا وراء منتخب مصر خلال مواجهة السنغال، وسيتم وضع بعض الشروط والإجراءات الإحترازية أبرزها دخول المشجع بشهادة لقاح كورونا بحد أدني جرعتين، وتحقيق التباعد الاجتماعي من خلال أن تكون السعة 50%".
ولفت رئيس لجنة مكافحة كورونا:" إلي إنه سيتم رفع القيود حال تطعيم 70% من العدد المستهدف من المواطنين بلقاح كورونا".
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