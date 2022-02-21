الأوقاف: حملات نظافة وتعقيم للمساجد لاستقبال شهر رمضان مبارك

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الدكتور مختار جمعة شكّل غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لبحث الاستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم صيانة المساجد وتجديد فرشها قبل حلول الشهر المبارك، إلى جانب الاستعداد بحملات نظافة وتعقيم يتم تكثيفها، وتنظيم حملات دعوية.

ولفت الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن صلاة التراويح سوف تكون لمدة نصف ساعة بعد العشاء مباشرة، وسيتم الالتزام بالإجراءات والضوابط التي كان معمول بها العام الماضي.

وأردف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أنه لا يمكن مقارنة الصلاة في المساجد بالتجمع لمشاهدة مباريات الكرة أو حضور عروش في السينما، مؤكدًا أنه لا يُلام المنضبط على انضباطه.

وحول فتح مصلى السيدات، أوضح أنه لا مانع من فتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد سواء أكانت واعظة معينة ، أم واعظة متطوعة ، أم معلمة، أم غيرها ، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للإشراف على مصلى السيدات به.

وأشار الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إلى أنه يتم إقامة الصلاة في مسجدي الحسين والسيدة زينب رغم أعمال التطوير الجارية في المسجدين.