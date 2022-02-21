محلية النواب : حوار مجتمعي بين المستأجرين والملاك لحل أزمة الإيجار القديم

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تتجه نحو حل شامل لأزمة الإيجار القديم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المناقشات لا زالت مستمرة حول أزمة الإيجار القديم وسيتم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

وأردف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتم الاستماع لكافة الآراء، داعيا المواطنين للانتظار حتى انتهاء الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم

وأضاف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحوار المجتمعي يتم بوجود ممثلين عن المستأجرين والملاك، موضحا أن هناك مليون وحدة سكنية سيتم تطبيق زيادة سنوية تقدر بـ 15 % لمدة 5 سنوات.

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