الإفتاء: مجلس النواب منوط بوضع تشريع لمنع غير المتخصصين من الحديث في...

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتاوى بدار الإفتاء المصرية، إننا تعلمنا من القرآن الكريم وديننا قول الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، مشيرًا إلى أن الفتوى علم والعلم له أهله والمختصين فيه.

وشدد خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، على ضرورة الرجوع إلى أهل الدين والمؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في الإفتاء.

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن الإعتداء على هذا ومحاولة أن يتفاتى الإنسان ويتجرأ أنه يعلم كل شيئ يعتبر إثما ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفتى بغير علم أخطأ حتى ولو كان صواب، مؤكدًا هذا مسار خطأ ولا بد أن يعدل وفي النهاية الإفتاء اختصاص وعلم ويجب.

وأوضح أن مجلس النواب منوط بوضع تشريع لمنع غير المختصصين من الحديث في الفتاوى، مشيرًا إلى أن دوه أن يضع التشريعات لتقنين الفتوى بمصر.

وختم حديثه مؤكدًا أن توسع دار الإفتاء على السوشيال ميديا لاقى نجاحًا كبيرًا وأصبحت هي الصفحة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي.