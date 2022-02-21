صلاح الغزالي حرب: ارتفاع الأمية ونقص الثقافة الطبية وراء ظهور أحمد أبو...

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، إن هناك المئات من أمثال طبيب الكركمين أحمد أبو النصر في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسباب رواج أمثال طبيب الكركمين، هو ارتفاع نسبة الأمية، والنقص الشديد في الثقافة الطبية

ولفت الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، إلى أن أهم أسباب انتشار ظاهرة طبيب الكركمين هو التواكل وليس التوكل على الله، أو التدين الشكلي

وأكد أن هناك أنواع كثيرة يتم وهم الناس بها مثل الكركمين اللقيمات والتربت والكركم، موضحًا أن الكركم كنبات يقلل من مقاومة الجسم للأنسولين، ولكن لا علاقة له بعلاج السكر.

وأردف الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، أن محو الأمية مهمة جدا، ونحتاج إلى نشر الثقافة الصحية بالمدرسة والأسرة والإعلام.

واستطرد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، أن الطب البديل موجود في كل دول العالم، والاسم العلمي له الطب المكمل.

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