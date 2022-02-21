رئيس الوزراء يلتقى جون كيرى المبعوث الرئاسى الخاص بالمناخ

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، جون كيرى المبعوث الرئاسى الخاص بالمناخ.

وقال المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيرى إن مصر أم الأرض وأم العالم ومن المناسب أن ننقل منها رسالة ملحة تتعلق بتغير المناخ، وضرورة اتخاذ خطوات مهمة للتصدي لهذه القضية.

وأضاف في خطابه من الجامعة الامريكية بالقاهرة أن مصر يمكنها اتخاذ الخطوات المرحلة المقبلة لإنقاذ الحضارة من آثار تغير المناخ، لاسيما مع استضافتها لمؤتمر قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ.

وأكد أنه على الرغم من أن الأزمة الأوكرانية تحظى باهتمام العالم اليوم، إلا أنه جاء للقاهرة للتحدث عن تهديد أكثر خطورة يهدد العالم كله وهو تغير المناخ.