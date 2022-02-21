/680857/مستشار-وزير-التموين-حرب-روسيا-وأوكرانيا-تؤثر-على-أسعار-الذهب-في-المنطقة

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعه الدهب ان الاستثمار في الدهب من اجود انواع الاستثمار وتعد صناعته من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي في مصر، ومدينة الذهب الجارى انشاءها ستكون مركز محلي وعالمي، فهناك عدة دول أقامت مدن للذهب مثل دبي وتركيا، وجارى العمل فى انشاء المدينه الدهب على مساحة 150 فدان وتضم 450 ورشة.

تحيا مصر

كما اضاف فرج خلال مداخلته ببرنامج: صالة التحرير"عبر شاشة صدى البلد، ان ما يحدث الان بين روسيا واوكرونيا سيكون له تاثير مباشر على اسعار الدهب لان اوكرنيا تعتبر البوابه الشرقيه لاوربا وحلف الناتو، وبالتالى في حين نشوب حرب بين الطرفين سيشهد الدهب قفازات كبير جدا فى اسعاره قد نتخطى 2000 دولار .

مستشار وزير التموين: حرب روسيا وأوكرانيا تؤثر على أسعار الذهب في المنطقة

واكد فرج ان الدهب هو الاستثمار الاكثر امانا وبسيط وسهل للمواطني ويعد العملة الوحيدة التي تصرف فى اى مكان بالعالم.

كما اشار ان مصر تعد من اكثر الدول التي لديها مناجم دهب على مستوى العالم ، فهى لديها 7 مناطق كعتود وسط الصحراء الشرقيه وبها حوالي 19الف طن ومنجم السكري به 12 مليون وقيه ، وهناك ايضا حمش وحلايب وشلاتين والمثلث الذهبي والصخور هناك غنية جدا.