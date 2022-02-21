/680868/رسالة-ماجستير-عن-مشكلات-التقويم-الذاتي-بالمعاهد-الأزهرية

حصل الباحث الشيخ هاني محمد محمد حسن ابراهيم، علي درجة الماجستير بتقدير امتياز في التربية المقارنة والإدارة التعليمية، من قسم بحوث ودراسات التربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بعد مناقشة الرسالة المقدمة منه بعنوان " مشكلات التقويم الذاتي بالمعاهد الأزهرية وسبل التغلب عليها.

دوت الخليج

وجاءت أهداف ونتائج الرسالة المقدمة من الباحث هانى محمد محمد حسن ابراهيم، شيخ معهد منشأة الإخوة الإبتدائي الأزهرى، لتخدم المعاهد الأزهرية من خلال نشر ثقافة التقويم الذاتي وهو أهم مجال من مجالات الجوده لتكون المعاهد قادرة على الحصول على الاعتماد والجودة وتواكب تطورات نظم التعليم الحديثة، لاسيما وأن التعليم الأزهرى له دور كبير في نشر ثقافة الدين الإسلامي، حيث يعد تعليم تربوي وتعليمي وعقائدي.

رسالة ماجستير عن مشكلات التقويم الذاتي بالمعاهد الأزهرية

كما هدفت الدراسة إلي الإهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته وثقافته ومواكبته لنظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لتكون المعاهد الأزهرية قادره علي مسايرة التقدم ويكون المنتج التعليمي "الطلاب والطالبات" علي أعلى مستوي وعلي قدر كبير من الوعي الثقافي قادر على مواكبة التطورات العصرية.

وأشرف علي الرسالة، الدكتور فؤاد أحمد حلمى استاذ التخطيط والتطوير المؤسسي بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.

حضور عدد كبير من الاساتذه والاقارب بالمناقشة

وترأس لجنة المناقشة الدكتور شاكر فتحى استاذ التربية المقارنة و الإدارة التعليمية بكلية التربية بجامعة عين شمس، وضمت في عضويتها الدكتورة نادية كمال استاذ التربية المقارنة و الإدارة التعليمية بكلية التربية بجامعة عين شمس.

وشهدت المناقشة، حضور عدد كبير من الأساتذة وأقارب وزملاء الباحث.