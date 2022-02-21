/680854/إبراهيم-نظير-يتقدم-بطلب-إحاطة بشان-تدبير-الموارد-المالية-لتحويل-منطقة-الدير-المحرق-بمركز-القوصية

تقدم اليوم النائب ابراهيم نظير - عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور/ حنفي الجبالي - رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة و وزير التنمية المحلية بشان ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات وتدبير الموارد المالية لتحويل منطقة الدير المحرق بمركز القوصية.

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ونوه نظير خلال طلبه أن محافظة اسيوط إلى منطقة سياحية دينية وجاذبة للسياحة الدينية حيث أنها تعد النقطة الهامة في مسار العائلة المقدسة والتي مكثت بها حوالي ستة أشهر وعشرة أيام، سواء بمنطقة الدير المحرق أو بكنيسة السيدة العذراء شرق النيل، وأيضاً لوجود منطقة آثار بقرية مير غرب الدير المحرق وما يستتبع ذلك من إنشاء فنادق وتهيئة للطرق وتطوير للبنية التحتية وتوفير فرص العمل وخلق تنمية حقيقية بوسط الصعيد ووضع تلك المنطقة على خريطة الإعلام وخاصة بعد اعتماد زيارتها من بابا الفاتيكان والبابا تواضروس كمن ذهب إلى القدس الشريف، وطلب النائب إحالته إلى لجنة السياحة لمناقشته.

إبراهيم نظير يتقدم بطلب إحاطة بشان تدبير الموارد المالية لتحويل منطقة الدير المحرق بمركز القوصية

وذكر النائب هذا الاطلب الذي تقدم به، يعد الاداه البرلمانية الثانية فى هذا الشأن منذ الفصل التشريعى السابق، حيث تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن ولم تتخذ الدولة اية إجراءات حتى تاريخه.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في مجموعه فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

حزب التجمع يرفض مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

ورفض النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الاسكان بشأن تعديل القانون، ان التعديلات لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التى لاتهدف للربح، مشيرا إلى ان المستأجر لا ينازع المالك في الملكية، و أن هناك 54 ألف جمعية ونحن الان في عام المجتمع المدني وان هناك جهات مستاجرة فما مصيرها بعد هذا القانون ؟

وأضاف المغاوري، كان من الأولي أن تخلي الحكومة الاماكن المؤجرة لها بدل من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة.

ضياء الدين داوود يمتنع عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني

قرر النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الامتناع عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وقال: بالرغم من أننا أمام استحقاق دستوري، بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك فئات بالمجتمع سيقع عليها أعباء كببرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

وتابع: نحن كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، علينا مراعاة هذه الفئات.