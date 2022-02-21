/680856/محافظ-قنا-يشهد-احتفالات-المحاربين-القدامى-بيوم-الشهيد
شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا واللواء أشرف احمد محمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء، وذلك عرفانًا بالدور البطولي الذي بذله المحاربون القدامى في الدفاع عن تراب الوطن، وتقديرا لأسر شهداء مصر الأبرار في التضحية والفداء، حضر الإحتفال حازم عمر نائب محافظ قنا و الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، واللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذيه واعضاء المجلس القومى للمرأة و رجال الدين الإسلامى والمسيحى وأسر الشهداء .
وأوضح محافظ قنا أن يوم الشهيد من أعظم الأيام خلودا في تاريخنا العريق ، و نحتفل بيه سنويا لنتذكر ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وبأرواحهم ، فاليوم نُحيّ بكل فخر وإعتزاز ذكرى الشهداء الأبرار ، قائلا أن أسماؤهم وتضحياتهم ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن وذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان كل أبنائه ، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية ليست مجرد تاريخ نستذكر فيه تضحيات الشهيد وإنما هي تعبير عن التقدير والتكريم لرجال بواسل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فجادوا بأرواحهم الزكية ولبوا نداء الواجب والمسؤولية الوطنية في ردع المعتدين .
محافظ قنا
وتقدم محافظ قنا بتحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل لما يبذلونه من جهود كبيرة فى الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن ، كما قدم التحية إلى رجال الشرطة المخلصين على حفظهم لأمن مصر الداخلي وتوفير البيئة الملائمة للاستقرار ، موجها شكره وتقديره لأسر الشهداء والمصابين على صبرهم وتحملهم ، ورضاهم بقضاء الله وقدره.
وأضاف الداودي أن رعاية أسر الشهداء والاهتمام بشؤونهم وتوفير كل ما من شأنه التعبير عن الشكر والامتنان لهم، كان ولا يزال وسيظل على قمة أولويات القيادة السياسية ، لأن مصر لا تنسى أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجلها في كل المجالات ، حتى تظل رايته عالية خفاقة في السماء حاضراً ومستقبلاً
ودعا مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، مؤكدا أن مصر ستظل كما هو عهدها بارةً بأبنائها الكرام الذين جادوا بأرواحهم الغالية من أجلها ، مشيرا الي ان أى تكريم تقدمه الدولة لهم لن يوفى بما قدمه هؤلاء الأبطال في سبيل رفعة الوطن والذود عن أراضيه وحفظ أمنه واستقراره وليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار، مؤكدا أن الجميع يدين لهم بالفضل ويسير على خطاهم في العمل من أجل النهوض بهذا الوطن ضاربين بذلك أروع الأمثلة في الإنتماء والاعتزاز بتراب هذا الوطن الغالي .
إحتفال المحاربين القدامي
من جانبه ألقى فضيلة الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا كلمة تحدث فيها عن منزلة الشهيد ومكانته عند المولي عز وجل، تلا ذلك عرضا لفيلم تسجيلي بعنوان "نداء الواجب" تضمن عدد من بطولات ابناء القوات المسلحة وشهدائها وعقب ذلك قام محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين القدماء ورئيس جامعة جنوب الوادى ومدير امن قنا بتكريم المصابين وأسر الشهداء .
يذكر أن يوم الشهيد يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام وهو تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري عام ١٩٦٩ .
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