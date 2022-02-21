/680856/محافظ-قنا-يشهد-احتفالات-المحاربين-القدامى-بيوم-الشهيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا واللواء أشرف احمد محمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء، وذلك عرفانًا بالدور البطولي الذي بذله المحاربون القدامى في الدفاع عن تراب الوطن، وتقديرا لأسر شهداء مصر الأبرار في التضحية والفداء، حضر الإحتفال حازم عمر نائب محافظ قنا و الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، واللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذيه واعضاء المجلس القومى للمرأة و رجال الدين الإسلامى والمسيحى وأسر الشهداء .

وأوضح محافظ قنا أن يوم الشهيد من أعظم الأيام خلودا في تاريخنا العريق ، و نحتفل بيه سنويا لنتذكر ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وبأرواحهم ، فاليوم نُحيّ بكل فخر وإعتزاز ذكرى الشهداء الأبرار ، قائلا أن أسماؤهم وتضحياتهم ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن وذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان كل أبنائه ، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية ليست مجرد تاريخ نستذكر فيه تضحيات الشهيد وإنما هي تعبير عن التقدير والتكريم لرجال بواسل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فجادوا بأرواحهم الزكية ولبوا نداء الواجب والمسؤولية الوطنية في ردع المعتدين .

محافظ قنا

وتقدم محافظ قنا بتحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل لما يبذلونه من جهود كبيرة فى الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن ، كما قدم التحية إلى رجال الشرطة المخلصين على حفظهم لأمن مصر الداخلي وتوفير البيئة الملائمة للاستقرار ، موجها شكره وتقديره لأسر الشهداء والمصابين على صبرهم وتحملهم ، ورضاهم بقضاء الله وقدره.

وأضاف الداودي أن رعاية أسر الشهداء والاهتمام بشؤونهم وتوفير كل ما من شأنه التعبير عن الشكر والامتنان لهم، كان ولا يزال وسيظل على قمة أولويات القيادة السياسية ، لأن مصر لا تنسى أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجلها في كل المجالات ، حتى تظل رايته عالية خفاقة في السماء حاضراً ومستقبلاً

ودعا مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، مؤكدا أن مصر ستظل كما هو عهدها بارةً بأبنائها الكرام الذين جادوا بأرواحهم الغالية من أجلها ، مشيرا الي ان أى تكريم تقدمه الدولة لهم لن يوفى بما قدمه هؤلاء الأبطال في سبيل رفعة الوطن والذود عن أراضيه وحفظ أمنه واستقراره وليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار، مؤكدا أن الجميع يدين لهم بالفضل ويسير على خطاهم في العمل من أجل النهوض بهذا الوطن ضاربين بذلك أروع الأمثلة في الإنتماء والاعتزاز بتراب هذا الوطن الغالي .

إحتفال المحاربين القدامي

من جانبه ألقى فضيلة الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا كلمة تحدث فيها عن منزلة الشهيد ومكانته عند المولي عز وجل، تلا ذلك عرضا لفيلم تسجيلي بعنوان "نداء الواجب" تضمن عدد من بطولات ابناء القوات المسلحة وشهدائها وعقب ذلك قام محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين القدماء ورئيس جامعة جنوب الوادى ومدير امن قنا بتكريم المصابين وأسر الشهداء .

يذكر أن يوم الشهيد يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام وهو تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري عام ١٩٦٩ .