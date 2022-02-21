باكية.. بسنت شوقي عن زوجها محمد فراج: «بكرهه»

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يترقب الجمهور عرض حلقة الثنائي الرومانسي، الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي في برنامج «Abtalks» مع الإعلامي آنس بوخش عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد سبب بكاء الفنانة بسنت شوقي في وجود زوجها النجم محمد فراج.

بسنت شوقي تفتح قلبها لأنس بوخش

وروجت الصفحة الرسمية للبرنامج لحلقة الثنائي من خلال نشرها مقطع فيديو منها، ظهرت فيها بسنت وهي تبكي قائلة: "الناس بتشوف بس الريد كاربت واللوك واليوتيوب بس مبتشوفش اللى ورا".

وأشارت إلى أنها كانت لا تطيق وجود فراج في نفس المكان التي تتواجد به قائلة: "كنت بكرهه مش عادي.. محمد كان بيدخل من هنا واقول يادي النيلة جه بقى هيقعد يتنططلنا ويقرفنا".

موعد حلقة بسنت شوقي ومحمد فراج في برنامج Abtalks

و يستضيف الإعلامى أنس بوخش، الثائى محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقى غدا من خلال برنامج ABtalks ،وتعرض الحلقة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت الإمارات على اليوتيوب.

أنس بوخش يروج لحلقة محمد فراج وبسنت شوقي

وشوق أنس بوخش جمهوره على انستجرام للحلقة، حيث نشر صورة تجمعهم وعلق عليها، : “الحبيبان المفضلان في الساحة الفنية محمد فراج وبسنت شوقي”.

وأضاف: "هما ممثلان مصريان مشهوران لكن هذه المرة لن نراهما على السجادة الحمراء فحسب، بل على مقعد برنامجنا .. معاً".

بسنت شوقي تكشف عن الشخصية التي تحلم بتقديمها

على الصعيد الآخر، أثارت الفنانة بسنت شوقي حالة من الجدل، بعدما كشفت عن الشخصية التي تتمنى تقديمها على الشاشة.

فكتبت بسنت شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "صحفي أو صحفية سألني عن الدور الذى أتمنى أن أقدمه، ردى إيمي تاتو.. تمتلك كاريزما ليفل الوحش".

بسنت شوقي تنتظر عرض فيلم أهل الكهف

من جانبه، تشارك الفنانة بسنت شوقي خلال هذه الفترة فى فيلم «أهل الكهف» بجانب خالد النبوي ومحمد ممدوح ومحمد فراج ومحمود حميدة وأحمد فؤاد سليم وغادة عادل وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.