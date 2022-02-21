/680862/تعليم-النواب-توصي-بشكيل-لجنة-فرعية-لدراسة-مشكلات-المدارس-والمعاهد-القومية-لحلها

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة التعليم لدراسة المشكلات التي تعاني منها المعاهد والمدارس القومية جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور بشان المعاهد والمدارس القومية.

دوت الخليج

اجتماع تعليم النواب اليوم

وطالب محمد عبدالهادي رئيس مجلس إدارة المعاهد والمدارس القومية ، أعضاء لجنة التعليم بضرورة تعديل القانون الخاص بالمعاهد القومية ، حيث انه لا يتواكب مع التطورات والاوضاع الحالية وتابع قائلاً: لا أستطيع ان ارفع المصروفات لكي أحسن الرواتب إلا بموافقة مجلس لإدارة لكل مدرسة قومية ، خيث لها جمعية خاصة بها.

فيما قال أحمد إبراهيم مسئول الشئون القانونية بمجلس إدارةالمعاهد القومية ، أن مجلس الإدارة الحالي قام بتفعيل اللجنة التي تم تشكيلها في 2020 ، حيث لأول مرة ، وتم عقد أخر إجتماع منذ شهر ورفع تقرير بذلك للوزارة قائلاً : المدارس القومي بها تعليم إي جي والدبلومة الامريكية بـ20 ألف جنيها فقط ولا يمكن زيادتها ، في حين يتم صرف رواتب قريبة للعاملين بتلك المدارس ما يقارب المدارس الرسمية ،ونعمل الأن علي تعديلات لتقيمها للجنة لتكون في مصلحة الطالب والمعلم وولي الأمر.

وطالب د. مني عبدالعاطي وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب ، من الدكتور وليد ماهر مسئول الإتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم بتقرير عن عمل اللجنة التي تم تشكيلها في 2020 والمتعلقة بالمعاهد القومية وما انجزته .

وكان أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب قد إنتقدوا المعاهد والمدارس القومية معتبرين أنها خارج سيطرة الوزارة