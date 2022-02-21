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محلية النواب تبحث اشكالية توقف محور شرق الدلتا 

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ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد السجيني ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي غيث، بشأن:نزع ملكية الأراضي الزراعية المطلوبة لتنفيذ القطاع الرابع من محور شرق الدلتا لربط الطريق الدائري الإقليمي (بلبيس) ودائري الزقازيق – السنبلاوين ، مروراً بالزنكلون – بنى شبل – كفر الأشراف حتى القنايات بطول 20 كم وعرض 60 متر .

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وقالت  النائبة خلال اجتماع اللجنة انه تم طرح ذلك الطرق  منذ 27 من يونيو سنة 2018، وهو ما يتطلب ضرورة تعويض المواطنين عن المدة التي لم يتمكنوا خلالها من زراعة الأرض، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 9 من فبراير سنة 2022.

 

 

وطالب عدد من نواب محافطة الشرقية منهم النائب عبدالباقي تركيا وحمودة محمد ومي غيث ، بضرورة استكمال وزارة النقل لذلك المحور المهم الذي يخدم 9 مليون مواطن هم سكان محافظة الشرقية .

محلية النواب تبحث اشكالية توقف محور شرق الدلتا 

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وعقب مسؤولي وزارة النقل علي مطالب النواب باعادة انشاء ذلك الطريق بأنه ان تم رفعه من خطة الهيئة مند  عامين  وهو ما يتطلب قرار جديد بنزع الملكية وتوفير وموازنة جديدة لافتا الي أن وزارة النقل تطبق التكليفات الرئاسية بالحفاظ علي الرقعة الزراعية من خلال البعد قدر الامكان عن نزع مليكة الاراضي الزراعية لاقامة الطرق .

 

واشاد النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بتلك الرئاسية حول الحفاظ علي الرقعة الزراعية قائلا : تكليف محمود من الرئيس عبدالفتاح السيسي " مطالبا بحصر الحكومة للتلافيات التي تعرضت لها اراضي المواطنين لتعويضهم .

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واوصي رئيس لجنة الادارة المحلية باستمرار الاجتماعات لبحث  كافة السبل لاستمرار العمل في محمو كر شرق الدلتا لافتا الي انه سيتم دعوة مسؤولين من وزارة التخطيط والمالية الي جانب الوزارات التي شاركت في الاجتماع وهي النقل والري والتنمية المحلية .

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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