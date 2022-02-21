حازم إمام يشارك في مران الزمالك استعداداً للوداد

/680870/حازم-إمام-يشارك-في-مران-الزمالك-استعدادا-للوداد

شارك حازم إمام في تدريبات الزمالك منذ قليل، استعداداً لمباراة الوداد المغربي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان يعان حازم إمام من إصابة خلال الأيام الماضية أبعدته عن المشاركة مع الزمالك خلال المباريات الأخيرة، قبل أن يتم شفاءه ويعود للمشاركة في المران.

ويتقابل الزمالك مع الوداد يوم السبت القادم، ويسعى الفريق للفوز بعدما تعادل في أول مبارتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا.

تاريخ مواجهات الزمالك والوداد

التقي الفريقين فى 3 مواجهات سابقة، حيث فاز الزمالك في مبارتين حيث كانت إحداهما في كأس السوبر الأفريقي في عام 2003 بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة في نسخة 2016، قبل أن يخسر بخماسية مقابل هدفين في مباراة الإياب.

الزمالك يستقر على إقالة كارتيرون في هذه الحالة

ينتظر مجلس إدارة الزمالك نتيجة مباراة الوداد المغربي الهامة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان أستقر مجلس أدارة الزمالك على إقالة كارتيرون ولا يوجد أي عائق أمامهم ومستعدون لدفع الشرط الجزائي الذي يقدر بـ300 ألف دولار، ولكن استبعدو ذلك القرار في الوقت الحالي بسبب التوقيت الهام للفريق الأبيض بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر مسئولوا الزمالك نتيجة مباراة الوداد، والتي ستحدد بشكل كبير مصري كارتيرون مع الزمالك، حيث ينوي مجلس الإدارة إقالة الفرنسي في حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المغربي.

مباراة الوداد فاصلة في مسيرة كارتيرون مع الزمالك

وبدأ مسئولوا الزمالك بالفعل في البحث عن بديل في حالة إقالة كارتيرون.

وكان تحدث سامي الشيشيني عقب تعادل الزمالك أمام ساجرادا وقال أن مجلس الإدارة أبلغه أنه سيكون ضمن الجهاز الفني القادم للقلعة البيضاء، أي أن المسئولين بالقلعة البيضاء استقروا على إقالة كارتيرون.

الزمالك وساجرادا

وانتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبدأ مستوى الزمالك يتراجع وأستحوذ الفريق الأنجولي على المباراة، وقام بتهديد مرمى الزمالك على فترات