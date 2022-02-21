توجيه عاجل من التعليم بشأن الكتب المدرسية (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أصدرت المديريات التعليمية تعليمات مهمة للمدارس بمتابعة استلام جميع الكتب الدراسية لضمان وصولها لأيدى الطلاب فى أول أيام الدراسة مع عدم ربط تسليمها بالمصاريف الدراسية.





وشددت المديريات على الالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المناهج وعلى أهمية سير الدراسة واتباع القواعد والقرارات المنظمة لها، ومتابعة استمرار تنفيذ البرامج العلاجية الخاصة بالطلاب والوقوف على مدى تحسن مستوى الطلاب واقتراح الحلول المناسبة لعلاج السلبيات. ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعى بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثانى والاهتمام بالإشراف اليومى والتزام مشرفى الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسى.

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