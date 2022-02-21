وزير الأوقاف: لم تمنع النساء من الصلاة في المساجد ولكن بشرط

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية هي دولة وسطية ومعتدلة في كل شئ، مشيرًا إلى أنه كان هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى في العام الماضي بعد اتباع الإجراءات الاحترازية في الصلوات في شهر رمضان الكريم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرأي الديني يتبع الرأي الديني ولا يسبقه، ووزارة الأوقاف تعمل بمبدأ الساجد قبل المساجد للحفاظ على الأرواح، وبعد نجاح تجربة العام الماضي بفتح المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية ستفتح بنفس الضوابط.
وأوضح وزير الأوقاف، أن صلاة القيام في شهر رمضان المقبل ستكون قائمة ولكن في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء، مؤكدًا أن بيوت الله مفتوحة في شهر رمضان مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن الأوقاف لم تمنع النساء من الصلاة في المساجد ولكن بشرط تطبيق إجراءات التباعد وتوفير واعظة لكل مسجد تتحمل المسئولية ولم تكن محسوبة على أي جماعات وتكون وسطية ووطنية حريصة على بلادها.
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