الأرصاد تحذر.. البلاد ستتعرض لمنخفض جوي بداية من الأربعاء المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تتعرض لمنخفض جوي وحالة من حالات عدم الاستقرار بداية من الأربعاء المقبل، حتى الجمعة.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، أن فصل الشتاء يشتهر بحالات عدم الاستقرار بالطقس، وكذلك سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، وإثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتابع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "درجات الحرارة تصل ظهر يوم الأربعاء 21 – 22 درجة مئوية، وفي المساء تصل إلى 13 درجة، ثم تنخفض مرة أخرى إلى 9 درجات".