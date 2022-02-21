«مخدتش لا أبيض ولا أسود».. فاطمة عيد تكشف لـ دوت الخليج عن سبب ترويجها لمنتج الكركمين

/680873/مخدتش-لا-أبيض-ولا-أسود-فاطمة-عيد-تكشف-لـ-تحيا-مصر-عن-سبب-ترويجها-لمنتج-الكركمين

كشفت المطربة المعروفة فاطمة عيد عن علاقتها بمخترع «الكركمين» أحمد أبو النصر، وذلك بعد أن قامت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار سليم سليم رئيس المحكمة ، بمعاقبته بالحبس عامين ونصف لإدانته بالنصب وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية، دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها.

دوت الخليج يرصد علاقة الفنانة فاطمة عيد بطبيب «الكركمين».

فاطمة عيد تنفي علاقتها بطبيب الكركمين

وقالت فاطمة عيد لـ كاميرا موقع «دوت الخليج»: "مفيش علاقة خالص بيني وبين أحمد أبو النصر، الكلام دا من 5 سنين كنت عملت الإعلان عشان كان عالج جوزي من الخشونة ومبقاش يشتكي خالص وربنا جبر بخاطره".

سبب ترويج فاطمة عيد لمنتج الكركمين

وتابعت: "كرد جميل فأنا لا أخدت منه يا لا أبيض ولا أسود.. وجوزي اتعالج على الكركمين فعلا وبقى يمشي كويس".

وكانت دافعت الفنانة فاطمة عيد عن الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، وذلك بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه.

فاطمة عيد تدافع عن طبيب الكركمين

وقالت فاطمة عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة ETC: "علاقتي بالصيدلي أحمد أبو النصر علاقة طيبة، وهو كان يعالج زوجي من خشونة الركبة قبل 5 سنوات وشفاه الله على يديه.

وأضافت: "الراجل أدب وأخلاق وطيبة مشوفتش منه حاجة وحشة، لدرجة إنه عالج زوجي بدون مقابل، وهو أول شخص لجأ له زوجي في مرضه."

ومن ثم تعرضت الفنانة المصرية للنقد من خلال المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تعليقات الفنانة بعد القبض عليه، مثيرة للجدل، لدفاعها عن الصيدلي المتهم بالاحتيال على المواطنين، حيث بررت الفنانة دفاعها أنه عالج زوجها من خشونة الركبة قبل 5 سنوات.

القبض على مخترع الكركمين

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، السبت، القبض على أحمد أبوالنصر، الصيدلاني الشهير بـ طبيب الكركمين وبحوزته أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بدارة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث المصنفات تفيد بحيازة الصيدلي الشهير بـ طبيب الكركمين لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط الصيدلي، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.