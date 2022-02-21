/680874/وزير-الاوقاف-معجزة-الإسراء-والمعراج-ثابتة-بالكتاب-والسنة

رد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على المشككين بشان حقيقة رحلة الاسراء والمعراج قائلاأن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب والسنة، كنا ان والقرآن الكريم خص هذه المعجزة بسورة كاملة في سورة الإسراء.

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جائ ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي أحمد موسى، المذاع على شاشة صدى البلد،موضحا ان معجزة الإسراء والمعراج كانت تخفيفا عن رسول الله وطمأنينة لسيدنا الرسول، متابعا أن الله عز وجل هو من علم سيدنا الرسول أن الجبال تسير ودوران الأرض قبل ظهور أي علم.

وزير الاوقاف: معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب والسنة

وتابع وزير الأوقاف، إن الأحد القادم سيشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد السيدة نفسية، لافتا إلى هذه اليلة هي التي تم تشريع الصلاة بها ووصلت إلى 5 صلوات.