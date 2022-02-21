جون كيرى يعرب عن إعجابه برؤية الرئيس السيسى فى مجال تعزيز العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وأعرب المبعوث الأمريكى عن تطلعه لقيام مصر خلال المرحلة المقبلة بتحديد أولوياتها الوطنية من البرامج والمشروعات المتعلقة بالعمل المناخى، تمهيدا لاستعراضها فى المحافل الدولية ذات الصلة، فى إطار استعدادها لاستضافة مؤتمر COP27، مؤكدا حرص بلاده على دعم خطى مصر نحو رئاستها المرتقبة للمؤتمر، واستعداد الشركات الأمريكية لتعزيز شراكاتها مع مصر فى هذا الصدد.

كما أشاد المبعوث الأمريكى بما شهده العالم من تطور إيجابى فى المواقف الرامية إلى تعزيز العمل المناخى المشترك، لافتاً إلى أن مؤتمر جلاسكو COP26، شهد التزامات غير مسبوقة تعهدت بها الدول، لتنفيذ خطط للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، مستعرضا فى هذا الصدد أبرز التعهدات التى قامت بها بعض الدول.

ولفت المبعوث الأمريكى لما لدى مصر من فرص كبيرة للبناء على زخم جلاسكو، وقيادة العمل المناخى خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن تضافر الجهود الدولية وتعزيز العمل الجماعى، سوف يسهمان فى تحقيق المستهدفات المرجوة.

واستعرض المبعوث الأمريكى جهود الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق تعهداتها الوطنية بخفض مستويات التلوث فى قطاع الطاقة إلى الصفر بحلول عام 2035، وتحقيق الحياد الكربونى الكلى فى البلاد بحلول عام 2050، بما فى ذلك قيامها بإغلاق نحو 500 محطة كهرباء تعمل بالفحم.

وفى السياق ذاته، أشار جون كيرى إلى أن كل ما حذر منه العلماء بشأن التغيرات المناخية تحقق بالفعل، ولكن التحدى الأكبر هو حدوث هذه التغيرات بشكل متسارع، مؤكدا أن تكلفة الاستثمار الجاد فى معالجة هذا الملف ستكون أقل بكثير من تكلفة الكوارث التى ممكن أن تحدث مستقبلاً، إذا ما بقى الوضع على ما هو عليه.

وعقّب الدكتور مصطفى مدبولى على ذلك بالترحيب بتعزيز التعاون مع الجانب الأمريكى سواءً على المستوى الحكومى، أو من خلال التعاون مع الشركات الأمريكية فى تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة وتحلية المياه وغيرها.

من جانبه رحب الدكتور مصطفى مدبولى بزيارة المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ إلى مصر، مشيراً إلى أنها تأتى خلال المرحلة التى تستعد فيها مصر لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى نوفمبر 2022، بما يعزز من التشاور مع الجانب الأمريكى حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة، والبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو، واستعراض الرؤى والاستراتيجيات المصرية ذات الصلة بالعمل المناخى.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه اليوم مع الوفد الأمريكى، من تبنى مصر لمقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها للمؤتمر، بما يعكس أولويات ومواقف كل الأطراف، وذلك بهدف خروج المؤتمر بنتائج إيجابية، والوصول إلى تعهدات صادقة تخدم العمل المناخى المشترك، مشدداً على ضرورة ترجمة التعهدات التى شهدها مؤتمر جلاسكو إلى خطة عمل ذات إطار زمنى محدد خلال المؤتمر القادم.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الصدد الجهود الوطنية فى إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر COP27، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للتحضير للاستضافة برئاسته وعضوية كل الجهات المعنية، تجتمع بشكل شبه أسبوعى لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بالاستضافة.

كما نوه إلى الانتهاء من مسودة "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، تمهيداً لإطلاقها قريباً، والتى تتضمن برامج ومشروعات محددة تستهدف ملف التغير المناخى بكل مكوناته، خاصةً ما يتعلق منه بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأضاف رئيس الوزراء أن برامج ومشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ركزت على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وحماية الشواطئ، لاسيما وأن شواطئ البحر المتوسط تعد من أكثر المناطق المهددة بالغرق نتيجة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر، لاسيما فى ضوء أزمة نقص المياه، مشيراً إلى أن هذه تعد بعضاً من المجالات التى نتطلع للتعاون فيها مع الجانب الأمريكى.